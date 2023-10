Actes racistes à Marseille, la LFP lance une instruction contre l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Si l'OL est victime dans le caillassage de ses bus à Marseille dimanche soir, il n'en est pas de même pour les agissements de ses supporters en tribune visiteur. La LFP va lancer une enquête.

Dans une soirée à oublier pour le football français, certains supporters de l'OL ont été auteurs de gestes intolérables. Saluts nazis, chants et cris racistes, ils ont été pris en flagrant délit dans certaines vidéos et photos prises au Vélodrome. La LFP s'en mêle désormais comme elle l'a annoncé dans le communiqué de la commission de discipline ce mardi. « Comportement des supporters lyonnais dans l’espace visiteur lors de la rencontre Olympique de Marseille / Olympique Lyonnais. Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction. La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 22 novembre, à 18h, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport », a écrit la Ligue. De quoi faire craindre une sanction lourde à l'OL et à ses supporters.