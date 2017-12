OL : Y’avait péno sur Mariano, Aulas contre-attaque

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas n’a pas du tout apprécié la décision de la commission de discipline de convoquer son attaquant pour s’expliquer sur le pénalty qu’il a provoqué avant la trêve face à Toulouse. Mariano Diaz est accusé d’avoir simulé afin d’induire en erreur l’arbitre et d’obtenir donc un pénalty. Le président lyonnais a rapidement réagi à cette annonce, et a trouvé son angle d’attaque. Pour le dirigeant rhodanien, la simulation de son joueur n’est pas avérée, et le doute est permis en regardant les ralentis sous tous les angles, ce qui rend impossible une sanction à son égard.

« C'est évidemment étonnant car la faute du gardien de TOULOUSE est probablement réelle, et l'éventuelle simulation impossible à démontrer d'autant que les commentateurs en direct sur BeIn y compris Elie Baup ont confirmé après visionnage que le pénalty était avéré », a assuré Jean-Michel Aulas, pour qui il semble qu’il y ait bien eu un léger contact suffisant pour que l’attaquant lyonnais s’écroule quelques mètres plus loin. Nul doute que la décision de la commission de discipline s’est mis dans une position délicate en convoquant Mariano Diaz, et que sa décision finale sera scrutée avec attention.

