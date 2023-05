L1 : L'OM fait le malheur de l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La défaite de l'OM ce samedi soir à Lille place l'OL dans une position très fâcheuse dans la course à une place européenne. Il faudrait désormais un miracle pour Lyon.

Une fois n'est pas coutume, les supporters lyonnais comptaient sur une victoire de Marseille face au LOSC, laquelle aurait remis l'OL en course pour la cinquième. Mais l'OM est tombé dans le Nord, et finalement 24 heures après avoir battu Monaco, l'équipe de Laurent Blanc pointe toujours à 4 points de Lille alors qu'il ne reste plus que deux matchs à jouer et donc six points à prendre. Autrement dit, il faudrait un vrai miracle pour qu'Alexandre Lacazette et ses coéquipiers s'emparent de la cinquième place et le ticket pour la C4 qui va avec. Lors des deux dernières journées de Ligue 1, Lille affrontera Nantes et Troyes, tandis que l'OL défiera Reims et Nice.