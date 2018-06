L1 : L'OL encore et toujours n° 1 des centres de formation devant le PSG !

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Ce lundi, après une dernière réunion au siège de la LFP, la Commission nationale paritaire de la Convention collective nationale des métiers du football a officialisé et dévoilé le classement des centres de formation des clubs professionnels pour la saison 2017-2018. Et pour la sixième fois consécutive, un record, c’est l’Olympique Lyonnais qui décroche la première place, l’OL devançant le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco, le Stade Rennais et le FC Nantes.

Pour établir ce classement, l’instance compte le nombre de contrats pros signés par des joueurs formés au club, le nombreux des matches joués en équipe première par ces joueurs, les sélections nationales, le nombre de diplômes scolaires obtenus par les joueurs formés au club et enfin le contrat et l’ancienneté des éducateurs. Cette première place de l'Olympique Lyonnais n'est pas surprenante, l'OL sortant très régulièrement des pépites, ce qui forcément attire les jeunes footballeurs, lesquels savent qu'ils auront leur chance s'ils la méritent.