L1 : L'hallucinante position de Riolo contre Aulas et pour Chapron !

Dimanche, l’arbitrage de Tony Chaperon a évidemment fait beaucoup réagir le monde du football. L’arbitre du match Nantes-PSG s’est attiré les foudres de la quasi-totalité des observateurs. En revanche, Daniel Riolo a tenu à défendre celui qui a complètement pété un câble en taclant Diego Carlos en toute fin de match à La Beaujoire. Au passage, le journaliste de RMC découpe Jean-Michel Aulas, qui avait déclaré plus tôt dans la journée qu’il fallait « protéger les artistes », suite au match nul entre l’OL et Angers (1-1) au Groupama Stadium.

« Laissez tranquille les arbitres ! Dimanche encore, on a Aulas qui vient inventer une règle et qui décrète qu’il faut « protéger les artistes ». Ça veut dire quoi ? Qu’on doit protéger Fekir mais que Tousart on a le droit le défoncer ? Ça me rend fou… Il faut arrêter le délire sur les arbitres. Arrêtez de faire ch… l’arbitre. La sortie d’Aulas cet après-midi, ce n’est pas possible, je n’en peux plus. Chapron a pété un câble ? Mais j’ai même envie de lui dire tacle des deux pieds, tu t’en fais un et après tu prends ta retraite. Pour le match Nantes-PSG, on polémique sur un but sans être sur alors que le révélateur (sur le but refusé de Sala) n’est même pas parallèle à la surface, c’est dingue. Le révélateur n’est même pas aligné sur les pieds des Parisiens ! » a lâché Daniel Riolo, remonté comme jamais au sujet de l’arbitrage et des débats que cela entraîne. Le message est passé…