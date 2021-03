L1 : Carton jaune retiré à Memphis Depay

Dans : OL.

La commission de discipline de la LFP a retiré l'avertissement pris par Memphis Depay lors du match entre le Stade de Reims et l'Olympique Lyonnais.

Estimant que Memphis Depay avait été injustement averti vendredi dernier lors du match nul entre Reims et l’OL, le club rhodanien avait officiellement demandé à ce que la commission de discipline de la LFP retire cette sanction administrative consécutive à une erreur de l’arbitre. Et ce mercredi soir, les gendarmes du football ont donné raison au club de Jean-Michel Aulas. « Après visionnage des images et rapport de l’arbitre, la Commission de Discipline décide de retirer le carton jaune », a annoncé la commission, qui a donc estimé que la contestation de l'Olympique Lyonnais était légitime et que l'attaquant néerlandais ne méritait pas cette sanction.