L'OL torpillé par le mercato, Lopes convoque les jeunes

Par Mehdi Lunay

L'OL a débuté sa préparation aux Pays-Bas de manière studieuse. Toutefois, certains jeunes talents de l'effectif peuvent avoir l'esprit ailleurs avec les nombreuses sollicitations du mercato. Une situation que tente d'éviter Anthony Lopes.

John Textor ou non, l'OL apparaît toujours comme un oiseau pour le chat quand arrive le mercato. Les récents problèmes avec la DNCG donnent encore plus d'idées aux gros clubs européens, séduits par les nombreuses pépites lyonnaises : Rayan Cherki, Bradley Barcola, Castello Lukeba ou encore Sael Kumbedi. Ces jeunes joueurs subissent une pression intense cet été, laquelle n'est pas forcément compatible avec la charge de travail subie en préparation avec l'OL aux Pays-Bas. Au club, on peut commencer à craindre qu'ils perdent quelque peu la tête et le sens des réalités avec les offres folles qui leur parviennent.

Le mercato excite les jeunes, Lopes les recadre

Pourtant, l'OL ne peut se permettre des problèmes de concentration de la part de ses jeunes pousses, que ce soit en amical ou en match officiel. Interrogé sur la question par le quotidien Le Progrès, Anthony Lopes a tenu à faire passer un message à ses coéquipiers : quand on enfile le maillot lyonnais, le destin de l'OL prime sur tout et en particulier sur les envies futures des joueurs.

Avec Antho Lopes durant sa préparation 🙌🔴🔵#TREOL pic.twitter.com/woURYCjoyN — Olympique Lyonnais (@OL) July 14, 2023

« Avec l’expérience, le mercato me passe au-dessus. C’est plus compliqué pour les jeunes, quand leur nom circule, ça peut perturber. Mais c’est le boulot de l’entourage, des agents, de garder leur joueur mobilisé. Il y a des écuries qui font tourner la tête, mais c’est le foot qui veut ça. [...] C’est leur carrière. Quand on porte le maillot de l’OL, on ne peut pas penser à autre chose. C’est très mauvais, on passe totalement à travers. Quand un joueur enfile le maillot à l’entraînement ou en match, on demande juste qu’il soit focus sur les objectifs du club », a lâché le portier lyonnais. Ancien capitaine de l'OL et homme fort du vestiaire, il sait qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Tout le monde doit être performant de suite car un nouveau début de saison raté n'est pas envisageable pour Laurent Blanc et ses hommes.