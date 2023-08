L’OL signe un défenseur… pour deux semaines ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Un défenseur central arrive à l'OL pour compenser le départ de Castello Lukeba. Dans un tour de passe-passe dont John Textor a le secret, ce pourrait être très provisoire.

Le départ de Castello Lukeba pour le RB Leipzig va redistribuer les cartes à ce poste. Il faut dire que l’international espoirs était un titulaire indiscutable et il était même devenu le patron de la défense de l’OL, surtout avec la blessure actuelle de Dejan Lovren. Le recrutement de Duje Caleta-Car permet d’avoir un peu de marge, mais il manque désormais clairement du monde aux yeux de Laurent Blanc. Le « Président » va avoir du renfort très rapidement à ce poste, annonce L’Equipe. En effet, Jake O’Brien va signer à l’Olympique Lyonnais annonce le quotidien sportif, histoire de compléter son tour des équipes de John Textor. Ce défenseur central de 22 ans appartient en effet à Crystal Palace, et a été prêté l’an dernier à Molenbeek. Avec son 1,97 m, l’Irlandais ne passera pas inaperçu, lui qui sort d’une saison solide en Belgique, même s’il faut voir ce que cela peut donner au plus haut niveau.

Une recrue à 1 million d'euros

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jake O’Brien (@obrienjake_)

Les supporters lyonnais vont donc découvrir un nouveau joueur, qui devrait signer dès ce vendredi. Mais il pourrait bien ne pas y avoir de temps d’adaptation ni d’acclimatation sur le long terme, car le passage de Jake O’Brien à l’OL pourrait ne durer que quelques semaines. Avant la fin du mercato, John Textor envisage de le rendre à Molenbeek sous la forme d’un prêt, alors que l’Irlandais devrait s’engager pour quatre saisons à Lyon. Une vraie partie de ping-pong entre les clubs du propriétaire américain, même si pour le coup, le risque est limité sachant que le transfert ne coûtera que 1 millions d’euros à la formation lyonnaise. Néanmoins, si O’Brien veut se faire connaitre en Ligue 1, il n’aura clairement pas beaucoup de temps pour le faire avant de repartir en Belgique.