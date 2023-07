L'OL se place sur une belle affaire à 9 ME

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato de l'OL est pour le moment assez calme. Les Gones suivent néanmoins quelque pistes séduisantes, notamment en attaque.

L'OL n'a pas franchement les mains libres sur le marché des transferts. Sanctionnés par la DNCG, les Gones vont devoir faire avec les moyens du bord et vendre avant de pouvoir se renforcer. Pourtant, les profils ciblés ne manquent pas. Laurent Blanc l'a encore répété dernièrement, son effectif a besoin de renforts pour prétendre à faire une bonne saison en Ligue 1 et en Coupe de France. La direction rhodanienne supervise certains profils, mais ne fera pas de folies. Les opportunités de marché devront être saisies. Et selon les informations de Kicker, l'OL a coché un nom pour venir renforcer son attaque.

L'OL a une nouvelle idée en attaque

Le média annonce en effet que les Gones sont intéressés par la possibilité de faire venir Rafael Santos Borré, qui veut quitter Francfort. Encore sous contrat jusqu'en 2025, le Colombien est estimé à quelque 9 millions d'euros. Il faut dire que sa précédente saison en Bundesliga a été très compliquée, avec seulement 2 buts en 32 matchs disputés. Outre l'Olympique Lyonnais, l'Olympiakos est aussi sur les rangs. Reste donc à savoir si le club rhodanien tentera le coup jusqu'au bout. Alexandre Lacazette est en pleine bourre mais est bien seul pour pouvoir tout assumer dans le secteur offensif. Et l'avenir de Bradley Barcola étant encore indécis. L'OL serait donc bien inspiré de passer la seconde sur le marché des transferts. Outre Rafael Santos Borré, la formation lyonnaise a aussi des vues sur Renato Tapia. Le milieu de terrain est un dossier compliqué pour l'OL, qui doit d'abord vendre. Karl Toko-Ekambi, Youssouf Koné et Camilo sont priés d'aller voir ailleurs le plus rapidement possible.