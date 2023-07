Renato Tapia à l'OL, c'est aujourd'hui ou jamais

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais s'est incliné (0-1) samedi soir contre le Celta Vigo. Un match durant lequel Renato Tapia est rentré en seconde période. Cité comme très proche de l'OL, le milieu défensif péruvien va rapidement savoir de quoi sera fait son avenir.

Le hasard du calendrier des matchs amicaux faisait que l’Olympique Lyonnais affrontait samedi le Celta Vigo, un club où la cellule recrutement de l’OL avait un joueur dans le collimateur en la personne de Renato Tapia. Remplaçant au coup d’envoi, l’international a attendu la 75e minute de jeu pour entrer à la place de Fran Beltran. Difficile de se faire une idée sur le milieu défensif du club espagnol sur ce bref passage, mais les dirigeants lyonnais n’étaient pas là pour ça. Toujours bloqué par le contrôle de sa masse salariale, l’Olympique Lyonnais doit gérer son recrutement au millimètre, et c’est donc le cas concernant la signature éventuelle de Renato Tapia.

L'OL et Vigo veulent en finir avec le dossier Tapia

🔚 Nos Gones s’inclinent 1 but à 0 sur la pelouse du @RCCelta 🔴🔵



📆 Prochain match amical face à Crystal Palace le samedi 5 août 🔜



1-0 #RCCOL pic.twitter.com/sUI0t0ZYBN — Olympique Lyonnais (@OL) July 29, 2023

Les responsables du Celta Vigo et de l’OL se sont longuement rencontrés en marge de cette rencontre de préparation, et ce dimanche, Le Progrès et le média sportif péruvien Deport.com confirment que l’avenir de l’international de 28 ans se joue très probablement ce week-end. Que Tapia signe à l'Olympique Lyonnais ou que son transfert soit totalement abandonné, tout va se régler dans les prochaines heures, les deux clubs voulant éventuellement passer à autre chose sans trop traîner. Rien n'a filtré des réunions organisées entre l'OL et Vigo, même si des rumeurs circulaient sur un abandon des négociations, ce que personne n'a confirmé pour l'instant.