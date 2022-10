L'OL se méfie de Lens, le mini PSG

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après trois défaites de rang en Ligue 1, l'heure est à la relance pour l'OL. Toutefois, après Monaco et le PSG, c'est Lens qui se dresse sur le chemin des Lyonnais. Quatrième et invaincu, cet adversaire risque de poser des problèmes, peut-être autant que le leader parisien.

Après un départ assez tonitruant en Ligue 1, l'OL est arrivé dans une zone de turbulences. Les Lyonnais viennent de subir trois revers de rang contre Lorient, Monaco et le PSG. Un coup de mou qui n'est pas étranger au calendrier connu par les Gones ces derniers temps avec en point d'orgue la réception du PSG avant la trêve internationale. Reprendre une marche en avant ne sera pas simple car c'est maintenant le RC Lens qui se présente au menu lyonnais. Si certains estimaient le PSG comme la difficulté ultime du championnat, force est de constater que les Lensois ne seront pas loin du niveau affiché par les stars parisiennes.

Lens trop intense, Bosz mise sur la technique

Quatrième avec 18 points, cinq de plus que l'OL, Lens n'a toujours pas connu la défaite cette saison. Au contraire, les Sang et Or ont souvent impressionné par la qualité de leurs prestations. Très dangereux offensivement, les Lensois sont capables d'étouffer beaucoup de formations françaises par l'intensité qu'ils peuvent mettre sur 90 minutes. De quoi faire dire à certains journalistes que Lens pourrait offrir une opposition au moins aussi dure que le PSG à Lyon. Peter Bosz doit concéder que son équipe est inférieure sur le plan physique aux Lensois. Néanmoins, il veut piéger Lens sur le plan technique, son potentiel point faible face au PSG ou à l'OL.

« J’ai beaucoup de respect pour Lens. Quand je vois comment les Lensois jouent avec leur entraîneur (Franck Haise) qui a un jeu très clair, c’est vraiment très bien. Ils jouent plus ou moins dans le même système que le PSG (3-4-2-1). Mais avec le ballon, le PSG est plus fort qu’eux. Le PSG a des individualités. Mais comme équipe, Lens a beaucoup d’intensité, fait beaucoup de courses. Et bien sûr que nous, on sait que c’est un match de très haut niveau. Il faudra être prêt à jouer un match très physique et à faire beaucoup de courses. Mais il ne faut pas oublier que nous avons une manière de jouer qui est la nôtre, ni nos qualités. Physiquement, on ne va pas faire la différence, mais on doit faire la faire par notre manière de jouer », a t-il décrypté en conférence de presse. Analyse lucide ou simple méthode Coué ? Réponse dimanche au risque peut-être de subir une terrible déconvenue face à Lens et fragiliser toujours plus la position du Néerlandais à l'OL.