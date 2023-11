OL ‍: Juninho hésite, Textor lui promet de grands pouvoirs

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le week-end dernier, l’information a surpris tout le monde à l’OL : John Textor tente de faire revenir Juninho dans un rôle de conseiller du président. Un potentiel retour qui suscite beaucoup d’attentes chez les supporters lyonnais.

Ancien joueur iconique de l’OL et ex-directeur sportif du club rhodanien, Juninho va-t-il revenir à l’Olympique Lyonnais dans les bagages de John Textor ? L’idée est sur la table depuis plusieurs jours puisque le poste de conseiller du président a été proposé à l’ancien international brésilien. Juninho vit au Brésil depuis son départ de l’OL et pourrait occuper un rôle dans l’organisation du club lyonnais. A ce jour, le suspense est encore entier car Juninho n’a pas encore donné sa réponse à John Textor, qui aimerait faire de lui un directeur sportif officieux mais également un dirigeant ayant un œil global sur la galaxie Eagle et notamment sur le club de Botafogo.

Dans l’Equipe du Soir, le journaliste Hugo Guillemet a livré les dernières informations de ce dossier qui tient en haleine les supporters de l’OL. A en croire le journaliste, spécialiste du mercato et de l’Olympique Lyonnais pour le journal L’Equipe, la décision de « Juni » est imminente et devrait être rendue d’ici la semaine prochaine. « Juninho est toujours en phase de réflexion. Quand sa réflexion sera terminée, on pourra communiquer si oui ou non il a accepté l’offre de John Textor » estime Hugo Guillemet au micro de la Chaîne L'Equipe avant de poursuivre.

Juninho doit répondre à John Textor d'ici sept jours

« Pour le coup, Juninho aurait les prérogatives pour aller parler dans le vestiaire et intervenir là où il aurait envie d’intervenir. Pour l’instant, il est toujours en phase de réflexion mais cela devrait se dénouer dans les sept prochains jours » a ajouté le spécialiste de l'Olympique Lyonnais, pour qui Juninho va livrer sa réponse à John Textor dans les sept jours à venir. Reste maintenant à voir si l’ancien directeur sportif de l’OL acceptera de revenir dans son club de cœur au moment où celui-ci est en grande difficulté sur le plan sportif avec une inquiétante place de lanterne rouge du championnat après 11 matchs disputés.