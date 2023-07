L'OL s'excite au mercato, c'est mauvais signe

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais n'a pas traîné sur le marché des transferts en faisant signer Clinton Mata et Skelly Alvero. Et, tout aussi rapidement, l'OL pourrait s'offrir Renato Tapia. Les supporters s'enthousiasment, un agent les calme.

La décision de la DNCG de mettre l’OL sous contrôle a terni le milieu de semaine du côté du Groupama Stadium. Mais, en réponse à ce début de morosité, le club de John Textor a officialisé les signatures de Skelly Alvero et de Clinton Mata, laissant fuiter vers ses canaux habituels de communication la probable venue de Renato Tapia. De quoi redonner la banane aux fans de l’OL, heureux de voir que leur club se bougeait en ce début de la période des transferts. Alvero et Mata étaient dès vendredi à l’entraînement avec leurs coéquipiers, et les deux renforts ont déjà épaté le public venu assister à la séance. Tout va donc bien dans le meilleur des mondes du côté de l’Olympique Lyonnais. Cependant, certains agents douchent discrètement cet enthousiasme.

L'OL a pris des paris au mercato

L’OL a beau recruter rapidement, les profils arrivés au Groupama Training Center ressemblent plus à des paris qu’à autre chose. Skelly Alvero n’est pas arrivé pour être directement titulaire, et Clinton Mata a encore beaucoup de choses à prouver. Interrogé dans La Provence sur le calme général qui entoure le mercato, à l’exception de Lyon, et du PSG qui avait cependant fait signer un paquet de joueurs avant la désignation de Luis Enrique, un agent est acerbe. « Le mercato est calme partout. On parle du recrutement de Lyon, mais vous avez vu qui ils ont pris ? », ironise cet agent, qui reste évidemment anonyme, histoire de ne pas se fermer la porte de l'Olympique Lyonnais. Il n'empêche, un mercato se juge le 31 août à minuit et surtout à la fin de la saison, que cela plaise ou pas à cet agent.