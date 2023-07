L'OL s'offre Clinton Mata pour 5 millions d'euros

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a officialisé la signature de Clinton Mata jusqu'en 2026. Le défenseur angolais arrive de Bruges moyennant 5 millions d'euros.

« L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du défenseur international angolais, Clinton Mata, en provenance du Club Bruges, pour 3 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2026. Le montant du transfert s’élève à 5 millions d’euros auquel pourra s’ajouter un intéressement complémentaire de 10% sur une éventuelle plus-value future. Agé de 30 ans, Clinton Mata possède une très solide expérience du haut niveau depuis ses débuts professionnels en 2011. Passé par les clubs d’Eupen, de Charleroi et de Genk, il s’engage avec le Club Bruges en 2018 avec lequel il dispute 197 matches en 5 saisons. Vainqueur à 3 reprises du championnat belge, l’international angolais (8 sélections) compte aujourd’hui près de 400 matchs à son actif, dont 31 de Coupe d’Europe. Réputé pour sa solidité défensive et son état d’esprit, Clinton Mata est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la Jupiler League ces dernières saisons. L’Olympique Lyonnais se réjouit de l’arrivée de Clinton Mata, 2ème joueur à rejoindre le groupe professionnel après le milieu de terrain Skelly Alvero, et qui viendra solidement renforcer le côté droit de sa défense, aux côtés de Sael Kumbedi », précise l’OL dans un communiqué. De son côté, Clinton Mata se réjouit de rejoindre l’OL : « C’est un grand honneur pour moi de faire partie de la famille OL. J’ai été formé en tant que milieu de terrain puis j’ai été repositionné par la suite. Je peux jouer aussi bien latéral que piston droit. Je suis avant tout un défenseur mais si je peux m’infiltrer dans la surface adverse je le fais avec plaisir. »