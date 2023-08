L'OL s'enlise, Laurent Blanc à bout de nerfs

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis plus de six mois, Laurent Blanc réclame la venue d’une sentinelle expérimentée à l’OL. Un profil de joueur qui n’a toujours pas signé à Lyon à deux semaines de la fin du mercato.

Malgré les restrictions imposées par la DNCG, le responsable du recrutement Matthieu Louis-Jean s’active pour offrir à Laurent Blanc l’équipe la plus cohérente possible. La tâche est difficile, d’autant que l’Olympique Lyonnais ne peut pas remplacer par un joueur équivalent la perte d’un élément tel que Castello Lukeba, vendu 35 millions d’euros bonus compris à Leipzig. En défense, l’OL compte sur le retour de Laurent Blanc pour former une défense qui tient la route avec Duje Caleta-Car. Mais c’est surtout le milieu de terrain qui donne des maux de tête au coach rhodanien.

Maitland-Niles, pas le bon profil recherché par Blanc ?

Depuis près de six mois, l’ancien entraîneur du PSG réclame la signature d’un numéro six expérimenté et à deux semaines de la fin du mercato, son vœu n’a pas été exaucé. A ce poste, Skelly Alvero a été recruté mais il s’agit d’un très jeune joueur recruté en Ligue 2 et à développer sur le moyen terme. Les supporters de l’OL pensaient que la venue d’Ainsley Maitland-Niles, libre à la fin de son contrat à Arsenal, allait régler le débat. Or, le coach de l’OL voit le natif de Goodmayes comme un joueur « box to box » voire un élément de couloir. Dès lors, la venue de Maitland-Niles pourrait vite être une erreur de casting selon Vincent Duluc, lequel a fait savoir sur la Chaîne L’Equipe que Laurent Blanc commençait à désespérer à l’idée de voir débarquer une véritable sentinelle dans son équipe.

« Il y a des carences derrière à l’OL mais quand il manque Lovren et Anthony Lopes… Ils avaient déjà des manques la saison passée quand ces deux joueurs en plus de Lukeba étaient là. Laurent Blanc réclame un numéro six depuis très longtemps. Ils ont signé Maitland-Niles qui est un joueur de côté ce qui n’a rien à voir, du coup s’il a un milieu défensif d’ici la fin du mercato, je ne sais pas ce qu’il va faire de tous ces milieux. Bonjour la migraine… Blanc menacé rapidement ? On a vu dans ses autres clubs que John Textor pouvait prendre des décisions du jour au lendemain quels que ce soit les résultats, il va falloir s’habituer à cette manière de faire, mais ce n’est pas vraiment gage de stabilité pour les entraîneurs » a analysé Vincent Duluc.

Laurent Blanc attend désespérément une sentinelle

Il y a deux jours, L’Equipe nous apprenait que l’état-major de l’Olympique Lyonnais s’est rendu en Espagne afin de rencontrer deux joueurs du Bétis Séville, William Carvalho et Guido Rodriguez, deux numéro six qui correspondent au profil de joueur recherché par Laurent Blanc. Deux pistes plutôt emballantes mais difficiles à conclure en raison des limites financières imposées à l’OL par la DNCG. Il reste quinze jours aux dirigeants lyonnais pour combler Laurent Blanc avec un recrutement indispensable à ce poste alors que les prestations de Johann Lepenant, utilisé en sentinelle en attendant la venue d’une recrue, font débat auprès des observateurs.