L’OL ridicule en L1, John Textor n’est pas surpris

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL vit une nouvelle saison galère en Ligue 1. John Textor, nouveau propriétaire du club, sait que le processus de guérison sera long dans le Rhône.

Il reste encore un gros espoir en cette fin de saison de voir l'OL soulever un titre. Les Gones ont en effet une demi-finale de Coupe de France à disputer le 5 avril prochain face au FC Nantes. Mais la donne ne s'annonce pas aisée pour les hommes de Laurent Blanc, plus qu'irréguliers sur la scène nationale. En Ligue 1, l'OL est 10ème après 28 journées disputées. Un classement bien loin des ambitions lyonnaises affichées au début de la saison. Pour autant, peu sont ceux vraiment surpris par les galères vécues par le club rhodanien cette saison en Ligue 1. C'est même l'avis du nouveau propriétaire de l'Olympique Lyonnais : John Textor.

John Textor ne veut pas dramatiser mais...

Dans des propos rapportés par Le Quotidien du Sport, l'Américain n'a pas fait dans la langue de bois sur la situation de l'OL, indiquant notamment qu'il restait quand même un espoir en cette fin de saison de finir à une place européenne. « Surpris par le classement ? Non car on était sensiblement à la même position la saison passée. En tant que supporters, il est normal de ressentir une frustration quand l’équipe ne gagne pas. Il y a parfois des choses inhabituelles dans le football, le football est comme ça, même si je n’utiliserai pas cette excuse à chaque fois ! L’OL a eu l’habitude de gagner et on fait tout pour y parvenir. Je pense qu’une qualification pour l’Europe est encore possible à condition de ne plus perdre de points contre des équipes de bas de tableau », a notamment indiqué John Textor, qui a aussi précisé que des changements interviendront l'été prochain au sein de l'effectif de Laurent Blanc : « On a une équipe à améliorer, qui doit grandir. Certains partiront, c’est le football. Ceux qui resteront feront tout pour le maillot de l’OL. Dans le football, quand quelqu’un part, on le remplace par quelqu’un de meilleur ». Un message qui devrait plaire aux fans lyonnais, qui souhaitent voir des joueurs de qualité venir à l'OL, afin de revoir les ambitions rhodaniennes à la hausse.