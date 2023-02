L'OL repousse d'un an son rendez-vous européen

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans une bonne série, l'Olympique Lyonnais espère toujours décrocher une place européenne cette saison. Mais à en croire le bilan comptable d'OL Groupe, la réalité est que les supporters devront probablement attendre un an de plus avant de retrouver le parfum des soirées européennes au Groupama Stadium.

« La situation n’est pas celle que nous souhaiterions sur le plan sportif. Mais on a engagé depuis cette année un cycle de trois ans qui va nous permettre, en tout cas j’en assume la responsabilité, de revenir là où on devrait être et donc de retrouver les places qualificatives pour l’Europe puisque c’est notre objectif de tout temps. » Il y a dix jours, en conférence de presse, Jean-Michel Aulas avait reconnu que même s’il était toujours aussi confiant, l’idée de finir à une place européenne n’était pas aussi évidente qu’il le répétait depuis des mois. Il est vrai que même si l’Olympique Lyonnais est toujours qualifié pour la Coupe de France, et vient d’enchaîner deux victoires en Ligue 1, les autres équipes ne traînent pas et que la huitième place actuelle de la formation de Laurent Blanc reflète la réalité. Ce mercredi, l’OL publie ses comptes et on apprend qu’effectivement le retour sur la scène européenne est repoussé d’un an.

L'OL vise une place européenne la saison prochaine

Présentant ses résultats financiers pour le premier semestre de l’exercice 2022-2023, celui qui a vu Jean-Michel Aulas vendre l’Olympique Lyonnais à John Textor pour près de 800 millions d’euros. Ce mardi, le conseil d’administration d’OL Groupe a validé les comptes, lesquels sont positifs puisque « toutes les lignes de revenus sont en progression », le produit des activités atteint 134,8 millions d’euros contre 116,1 millions d’euros, soit une hausse de 16%. Cependant, le célèbre EBE (excédent brut d’exploitations) est en baisse de 23,7 millions d’euros, l’absence de qualification européenne y étant pour beaucoup de l’aveu même du club. Et l’OL a déjà compris qu’il ne sera pas simple de voir Rayan Cherki et ses coéquipiers jouer en C1 ou en C3 la saison prochaine. « Le Groupe réaffirme ses ambitions sportives pour la saison 2022/2023 et les saisons suivantes en s’appuyant sur ses fondamentaux, notamment l’Academy OL, pour reconquérir, dès la saison 2023-2024 une place européenne », avoue OL Groupe, histoire de ne plus vendre du rêve à pas cher.