L'OL reçoit un nouveau message de la DNCG ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais est désormais sous la menace d'une relégation en Ligue 2 en fin de saison si John Textor ne change rien. Le patron de la DNCG envoie cependant un nouveau message à Lyon.

A quelques heures du match que l'équipe de Pierre Sage dispute ce samedi à Reims (21h), les supporters de l'OL se demandent à quelle sauce leur équipe sera mangée en fin de saison. Depuis un peu d'une semaine, on sait que le club rhodanien sera rétrogradé en Ligue 2 si le propriétaire américain du club n'apporte pas les réponses aux questions de la DNCG. Ce samedi, dans L'Equipe, Jean-Marck Mickeler, le grand patron du gendarme financier du football français, répond directement aux attaques de John Textor, et précise pourquoi la DNCG n'avait pas eu d'autre solution que de prendre cette décision brutale. Tordant le cou à une volonté de nuire à l'Olympique Lyonnais, Mickeler estime surtout que Textor n'a visiblement pas compris ce que les autres clubs ont compris.

L'OL n'a apporté aucune garantie à la DNCG

Lors de son passage devant la DNCG, John Textor s'est contenté de promesses de faire entrer énormément d'argent dans les caisses d'Eagle Football Group, là où la DNCG souhaitait avoir des garanties, ne pouvant se contenter des arguments verbaux de l'homme d'affaires américain. « La DNCG a parfaitement écouté, entendu et compris ce que John Textor lui a expliqué (…) Mais le rôle de la DNCG est d’être sceptique par rapport à toute opération qui n’a pas encore été réalisée. C’est ce que nous avons expliqué au club. La DNCG ne souhaite qu’une chose, c’est que John Textor concrétise ces opérations importantes et que nous soyons en mesure de ne pas confirmer cette rétrogradation lors de la prochaine audition. Nous discutons avec lui depuis de nombreux mois. Ces opérations ont été repoussées et n’ont pas été préfinancées en risque comme nous le demandons pour les autres clubs. La DNCG demande des garanties bancaires ou du cash pour couvrir une partie des risques. D’autres clubs le font, il n’y a pas de décision d’exception pour l’OL », prévient le patron de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, histoire que l'on ne laisse pas croire que tout cela est une affaire personnelle.

Jean-Marck Mickeler précise d'ailleurs que dès que la DNCG aura ces garanties de l'Olympique Lyonnais ou que John Textor aura réalisé les opérations dont il parle depuis des mois, alors cette menace de rétrogradation sera immédiatement levée, tout comme l'interdiction de recrutement. De quoi aussi laisser l'espoir d'un règlement rapide de cette histoire pour peu que John Textor se plie aux règles et ne tente pas de tout mettre sur le dos des autorités françaises.