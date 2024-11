« ‍L’OL ne sera pas relégué ‍», John Textor défie la DNCG

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Droit dans ses bottes, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais est convaincu que son club ne fera l'objet d'aucune sanction. John Textor est toujours persuadé qu'il y a seulement un malentendu avec la DNCG.

L'OL se sait désormais sous la menace d'une possible descente en Ligue 2 en fin de saison si ses comptes ne sont pas revenus dans une zone raisonnable, mais le club doit également faire face à une interdiction de recruter au mercato. Face à cette situation, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais est tout sauf inquiet, car pour John Textor, naturellement, c'est la DNCG qui n'arrive pas à comprendre la manière dont l'OL est géré au sein d'Eagle Football Group. L'Américain est toujours persuadé que la multipropriété est l'avenir du football, et donc de Lyon, et que cela implique une gestion financière différente de celle que le gendarme financier du foot français est habitué à étudier. Globalement, John Textor est persuadé d'avoir raison, et même si Eagle Football a des dettes à hauteur de 500 millions d'euros, l'OL ne sera pas sanctionné en fin de saison.

L'OL n'a pas peur de la Ligue 2

La ligne de défense de John Textor, c’est vraiment, c’est de la faute du PSG et de son président ? Mais qui va croire à cette théorie du complot ? Sérieusement ? Sa gestion est catastrophique. — Giovanni Castaldi (@Gio_Castaldi) November 16, 2024

Face aux médias, le patron de l'Olympique Lyonnais a voulu rassurer les supporters, sans trop y parvenir à lire les commentaires sur les réseaux sociaux. « Que la DNCG me dise comment gérer mon business me paraît maladroit. Nous ne serons pas relégués, il n'y a aucune chance. Je sais que notre situation génère du scepticisme. Je préfère le système de la Premier League qui punit les clubs autrement avec des retraits de points. Nous avons des ressources qui vont bien au-delà du club. Même si on échoue sur toutes nos initiatives, nos propriétaires ne laisseront pas le groupe couler. Il n'y a aucune chance d'être relégué, a lancé John Textor, qui a visiblement décidé de ne pas faire appel. On ne peut pas faire un appel contr ce qui est un avertissement de la DNCG. » De même, John Textor a répété que d'ici peu il parviendra à vendre ses parts minoritaires dans Crystal Palace, ce qui permettra d'injecter de l'argent dans les caisses d'Eagle Football Group. Seul souci, cela fait des mois qu'il le répète et pour l'instant rien ne se concrétise.