L’OL plutôt que le PSG, Diawara envoie un premier tacle

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Peu emballé par l’offre du Paris Saint-Germain, le jeune Mahamadou Diawara a quitté son club formateur. Le milieu de terrain va poursuivre son évolution avec l’Olympique Lyonnais, un club beaucoup plus attentif à la progression de ses talents.

C’est officiel depuis ce vendredi, le jeune Mahamadou Diawara quitte le Paris Saint-Germain. Le milieu de 18 ans a signé son premier contrat professionnel en faveur de l’Olympique Lyonnais. Un nouvel échec pour le club de la capitale qui n’est pas parvenu à rassurer le titi. Le champion de France souhaitait conserver le natif de Longjumeau. Mais son offre n’a pas suffi pour le convaincre.

Un avenir incertain au PSG

Il faut dire que la direction francilienne proposait à Mahamadou Diawara un simple contrat stagiaire, sans la moindre garantie de percer au haut niveau par la suite, la concurrence étant particulièrement féroce au Paris Saint-Germain. Plus séduisant, le bail professionnel présenté par l’Olympique Lyonnais lui donne le temps et la réelle possibilité d’intégrer le groupe de Laurent Blanc. Le renfort rhodanien n’a donc pas hésité à privilégier le projet le plus intéressant pour sa carrière.

𝑺𝙚𝒔 𝒑𝙧𝒆𝙢𝒊𝙚𝒓𝙨 𝙢𝒐𝙩𝒔... 𝙨𝒆𝙨 𝙩𝒆𝙨𝒕𝙨 𝙥𝒉𝙮𝒔𝙞𝒒𝙪𝒆𝙨 𝙚𝒕 𝒔𝙖 𝙨𝒊𝙜𝒏𝙖𝒕𝙪𝒓𝙚 🎥



Plongez dans les coulisses de l'arrivée de Mahamadou Diawara 👀🔴🔵#Diawara2027 pic.twitter.com/QFYHuaup4E — Olympique Lyonnais (@OL) June 16, 2023

« Je suis très content de rejoindre l'Olympique Lyonnais, a réagi le milieu qui a signé jusqu'en 2027. Ce n'est que du plaisir et que du bonheur. Petit, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps. Ce n'est qu'une étape, mais arriver déjà à un contrat pro, c'est magnifique. L'Olympique Lyonnais est un très grand club et le projet m'a tout de suite plu. J'ai tout de suite accroché. C'est un grand club avec de grands supporters. L'Olympique Lyonnais a un projet très clair et c'est ancré dans l'ADN lyonnais de faire confiance aux jeunes joueurs, c'est parfait pour moi. C'est incroyable, le stade est magnifique. Il ne manque plus que les supporters, je suis impatient. » Difficile de donner tort à Mahamadou Diawara.