L'OL pire équipe d'Europe, 90 minutes pour effacer cela

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'OL se déplace ce dimanche à Reims (13h sur Prime Vidéo), et l'équipe de Fabio Grosso vise évidemment la victoire pour quitter la dernière place du classement de Ligue 1. Mais Lyon doit aussi effacer un incroyable et triste record d'Europe.

Le point arraché par Clermont samedi face au PSG n’a pas fait le bonheur de Lyon, puisque le club de John Textor occupe désormais seul la 18ᵉ et dernière place en Ligue 1. Et l’idée de se déplacer à Reims, une formation qui carbure bien en ce moment, ne doit pas plus rassurer que cela Anthony Lopes et ses coéquipiers. Pour la formation rhodanienne, il y a nécessité de stopper l’hémorragie et même le point du nul serait considéré comme une bonne opération, l’Olympique Lyonnais ayant besoin de retrouver un rayon de soleil en plein marasme. Pour cela, l’OL va devoir marquer, ce qui n’est pas évident pour une formation qui a seulement inscrit trois buts avec trois buteurs différents depuis le début du championnat (Tagliafico, Tolisso et Lacazette). Et une terrible statistique fait même de Lyon la risée de l’Europe.

L'OL doit ouvrir le score à Reims

Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais est dorénavant la seule équipe d'un grand championnat européen à ne pas avoir mené au score la moindre seconde depuis le début de la saison 2023-2024. Jusqu'à cette semaine, l'OL partageait ce triste record avec Empoli et Luton. Mais le club italien s'est imposé contre Salernitana (1-0) et l'équipe de Premier League a remporté une très importante victoire (1-2) samedi en déplacement à Everton après avoir ouvert le score à la 24e minute par Lockyer. L'OL est dont médaille d'or, et même si cette situation est évidemment anecdotique, elle témoigne tout de même d'un vrai problème d'efficacité et de confiance de la part de l'OL.

Alors que le club de John Textor traverse une crise inédite, que ce soit sportivement ou dans les coulisses, un bon résultat à Reims serait la certitude de retrouver un peu de sérénité cette semaine pour préparer la réception de Lorient. Fabio Grosso, qui a compris tout le travail qui l'attendait à Lyon, compte sur ce dimanche en Champagne pour redonner de l'espoir. Samedi, l'entraîneur italien a toutefois compris que les supporters étaient toujours derrière leur équipe, le départ de la délégation lyonnais vers Reims se faisant dans une ambiance de feu.