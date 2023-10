OL ‍: Cucci savoure l'odeur du feu

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Avant le déplacement très important de l'OL à Reims, les supporters lyonnais sont venus à l'aéroport de Bron pour soutenir fortement leurs troupes. Si les joueurs ont peu réagi à cette démarche, ce ne fut pas le cas de Santiago Cucci.

Si la venue de Fabio Grosso doit réveiller un OL léthargique depuis le début de la saison, le dernier match à Brest a montré qu'un petit coup de pouce n'était pas de trop. Les supporters lyonnais s'en sont chargés ce samedi soir, à l'aéroport de Bron. Ils étaient plus de 200 pour accompagner les joueurs lyonnais avant leur décollage pour Reims. Atmosphère bruyante, chants, fumigènes et banderoles comme celle demandant aux hommes de Fabio Grosso de « relever la tête, ensemble » : Tout était fait pour booster l'orgueil et l'adrénaline des joueurs de l'OL. L'effet n'a pas été visible tout de suite au vu du manque de réaction de la bande à Lacazette.

Les supporters lyonnais avaient un message pour nos gones avant le départ vers Reims !#TeamOL pic.twitter.com/nPgE1fxMTK — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) September 30, 2023

Contrairement aux joueurs, Cucci a été redynamisé

Peu de réponses corporelles ont été aperçues, les joueurs préférant baisser la tête que de remercier leurs supporters. Maxence Caqueret a quand même été voir les fans de l'OL pour parler un peu. Heureusement, l'effort des amoureux de l'OL n'a pas été vain. Cela a permis de rappeler à tous que Santiago Cucci était le président exécutif du club rhodanien. Si discret depuis sa prise de fonction, il a réagi positivement à l'initiative de ses supporters.

Le message de Santiago Cucci ! 🔴🔵



Tous ensemble 💪 pic.twitter.com/G7BLyhSJMV — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) September 30, 2023

« Je voudrais remercier du fond du cœur tous les supporters présents pour leurs encouragements. Allez l’OL », a t-il écrit avec une photo prise dans le bus de l'OL où il était présent avec les joueurs. Présent à Reims dimanche comme représentant officiel du club, Cucci vient montrer qu'il reste le pilote de l'avion OL. Encore faut-il le confirmer avec des actes forts maintenant pour calmer ses nombreux détracteurs...