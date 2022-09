L'OL perd un gardien de but pour au moins trois mois

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Coup dur pour Julian Pollersbeck. Le gardien de but allemand de l'Olympique Lyonnais a été opéré d'un genou et manquera plusieurs mois de compétition.

Passé de doublure d’Anthony Lopes à troisième gardien de but de l’OL suite à la signature de Rémy Riou, qui a remplacé le numéro 1 lyonnais suite à son expulsion lors du premier match de la saison, Julian Pollersbeck n’aura aucune chance de s’imposer d’ici la fin de l’année. Le Progrès annonce ce lundi que le portier allemand de 28 ans, arrivé de Hambourg en septembre 2020, s’est blessé au genou gauche et a été opéré. Le quotidien régional ne précise pas la nature de cette intervention chirurgicale, mais indique que Julian Pollersbeck sera absent au moins trois mois et ne devrait plus rejouer en 2022. On ne sait pas encore si l'Olympique Lyonnais fera venir un gardien de but supplémentaire comme joker afin de remplacer Pollersbeck.