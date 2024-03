L'OL ne descendra pas, il rassure tout le monde

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après avoir enchaîné les victoires, au point de penser à une position européenne en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais est retombé sur terre contre Lens. Mais pas au point de craindre de revenir dans la zone de relégation.

A force de gagner des matches, les joueurs de l’OL se voyaient peut-être trop beaux, et la défaite contre les Sang et Or a permis de mesurer ce qui sépare encore une équipe qui a joué la Ligue des champions cette saison et une formation qui a longtemps fréquenté le bas du classement de Ligue 1. Dans la foulée de cette contreperformance, l’équipe de Pierre Sage a perdu un point d’avance sur la place de barragiste actuellement occupée par Montpellier. Et le déplacement du week-end prochain à Lorient, qui s’est également extirpé de la zone rouge, ressemble à un match avec un énorme enjeu. Cependant, au moment où le doute s’est réinstallé, Sidney Govou repousse l’hypothèse d’une descente en Ligue 2 de son ancien club. Le consultant du Progrès estime que Lyon a beau être une équipe moyenne de Ligue 1, elle n’est pas réellement en danger.

L'OL ne doit plus trembler en Ligue 1

Dans les tribunes du Groupama Stadium pour assister à ce OL-Lens, Sidney Gouvou admet que la défaite rappelle à Lyon tout le chemin qu’il y a à parcourir avant de pouvoir postuler à une place dans le haut du classement. « Si certains avaient envie de s’enflammer, ce match a remis les idées en place. Cette saison ne sera pas une bonne saison pour l’OL. Je n’ai plus vraiment peur de la relégation aujourd’hui, car les résultats sont là depuis l’arrivée de Pierre Sage. Mais il ne faut pas se projeter sur une future qualification européenne par le championnat (...) Maintenant, il va falloir gérer la fin de championnat sans se mettre une pression inutile. Ça passe par le gain rapide de points nécessaires au maintien. Je ne suis pas forcément inquiet, mais il faut être attentif », prévient l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais, qui peut viser une place européenne grâce à la Coupe de France. C’est déjà ça.