L'OL n'est plus un grand de Ligue 1, ça lui fait mal

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais n'a plus gagné un titre national depuis 11 ans et forcément cela commence à sérieusement agacer les supporters du club rhodanien. Dans le vestiaire de Laurent Blanc, des joueurs regrettent également cette période de disette qui s'éternise et forcément plombe la réputation de l'OL.

Sept titres consécutifs en Ligue 1 (2002 à 2008), des Trophées des champions à foison, et puis plus rien depuis la victoire en finale de la Coupe de France face à Quevilly en juin 2012. Les années passent et l’Olympique Lyonnais, qui régnait sans partage sur le football français, n’a plus décroché le moindre titre. Même si le club rhodanien peut avancer l’excuse légitime de la puissance financière du PSG, c’est une évidence, l’OL peine à retrouver sa splendeur. Pire encore, Lyon semble désormais reculer dans la hiérarchie de la Ligue 1, n’étant plus vraiment un outsider derrière le Paris Saint-Germain, là où des équipes comme Lens, l’OM ou bien Rennes sont montées en puissance. Le constat est brutal pour toute une génération de supporters, mais ça l’est aussi pour les joueurs qui sont là depuis longtemps. C’est le cas d’Anthony Lopes.

L'OL ne fait plus peur en Ligue 1

Formé à l’Olympique Lyonnais, le gardien de but international portugais était dans les virages de Gerland durant les grandes années, et il est au club depuis plus de 20 ans. Alors entendre que l’OL n’est plus réellement une place forte de la Ligue 1 lui fait quelque chose. Et il souhaite dorénavant que ses coéquipiers et lui fassent taire ceux qui rabaissent le club. « Si je suis touché lorsque l’on parle du déclassement de l’OL ? Bien sûr ! J’ai grandi avec l’OL. Je porte ce maillot depuis 1999, alors ça me touche vraiment. A nous d’apporter une réponse sur le terrain », a prévenu Anthony Lopes, conscient que la saison qui s’annonce, sans coupe d’Europe, doit montrer que les choses évoluent dans le bon sens pour l’équipe de Laurent Blanc. John Textor doit également attendre la même chose.