Pulisic déchire l'offre de l'OL, c'est Milan ou rien

Par Claude Dautel

L'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Christian Pulisic ne suffira probablement pas. Malgré une offre supérieure à celle de l'AC Milan, l'OL se heurte au choix du joueur qui veut rejoindre les Rossoneri.

Quelques heures après l’annonce de L’Equipe et de The Athletic sur l’offre supposée de 25 millions d’euros transmise par John Textor à Chelsea pour recruter Christian Pulisic, c’est ESPN qui fait brutalement retomber l’ambiance du côté de Lyon. Julien Laurens, le journaliste français du média nord-américain, citant des sources proches du dossier, affirme dans un premier temps que la proposition faite par l’OL est inférieure aux 25 millions d’euros évoqués, et qu’en plus, elle comprend de nombreux bonus. D’autre part, le club rhodanien est très éloigné du salaire proposé par l’AC Milan à l’attaquant international américain. Deux points cruciaux, d’autant que dans le même temps, ESPN précise que Pulisic a décidé de ne pas étudier la proposition lyonnaise, ayant déjà accepté celle transmise par le club italien. Le joueur ne veut donc pas venir à l’OL où il ne jouera pas la Ligue des champions, mais Chelsea a évidemment son mot à dire.

Pulisic veut jouer la Ligue des champions

Le média précise cependant qu’après avoir proposé 15 millions d’euros aux Blues pour s’offrir Christian Pulisic, qui n’a plus qu’un an de contrat, les dirigeants de l’AC Milan vont revenir à la charge. Et, cette fois, le club lombard est prêt à revoir sa proposition à la hausse, même si elle n’atteindra pas les 25 millions d’euros réclamés par Chelsea. Autrement dit, Christian Pulisic ne rejoindra pas l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato, ce refus, pas uniquement financier, démontrant l'importance qu'il y a pour un club de jouer la Ligue des champions lorsqu'il s'agit de recruter des joueurs d'un niveau supérieur. John Textor va donc devoir trouver un autre attaquant, et rassurer des supporters qui s'étaient déjà enflammés à l'idée de voir leur club redevenir ambitieux sur le marché des transferts.