L’OL met un vent à Umtiti

Prêt à quitter le FC Barcelone cet été, Samuel Umtiti se verrait bien revenir à l’Olympique Lyonnais. Le défenseur central a sûrement entendu les rumeurs évoquant un intérêt de son club formateur. Mais pour le moment, aucune discussion n’a été entamée.

Cette fois, Samuel Umtiti se rend enfin à l’évidence. Le défenseur central du FC Barcelone n’entre pas dans les plans de l’entraîneur Xavi. Et ce malgré ses efforts à la fois sportifs et financiers. Le Français avait en effet accepté de lisser son salaire sur plusieurs années afin d’aider le club catalan à gérer sa masse salariale. Il n’empêche que le Barça le poussera de nouveau vers la sortie, quitte à valider un prêt avec ou sans option d’achat, et à payer une partie de ses revenus.

L’idée des Blaugrana consiste à le relancer pour augmenter sa valeur et le revendre par la suite. Cela tombe bien, des pistes concrètes apparaissent pour l’avenir de Samuel Umtiti. L’international tricolore, qui refuse de rejoindre un club turc, ouvre la porte à un retour en Ligue 1. Son rêve serait de retrouver l’Olympique Lyonnais. Mais d’après le quotidien catalan Sport, le club rhodanien n’a entamé aucune discussion avec son entourage ni avec le Barça. Apparemment, Lyon n’est tout simplement pas intéressé par son pur produit.

Rennes très intéressé

Sans doute une déception pour le champion du monde, qui pourra tout de même se consoler avec d’autres approches dans l’élite française. En effet, la source affirme que Montpellier, Nice et surtout le Stade Rennais se sont manifestés pour obtenir le prêt de Samuel Umtiti. Des pistes intéressantes pour le Barcelonais, déjà ciblé par les Rouge et Noir par le passé, au moment où son salaire était encore inaccessible. Quelques mois plus tard, le club des anciens Lyonnais Bruno Genesio et Florian Maurice serait beaucoup mieux placé. Surtout avec la perspective de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.