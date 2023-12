L'OL lui a donné sa chance, il n'oubliera jamais

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Dans une saison très compliquée, avec des cadres qui ne sont pas forcément au niveau, l'Olympique Lyonnais doit faire confiance à ses jeunes joueurs, parfois inexpérimentés, comme c'est le cas de Mahamadou Diawara, qui a privilégié le projet rhodanien plutôt que celui du Paris Saint-Germain.

Formé à Paris, Mahamadou Diawara était considéré comme un grand talent du club de la capitale. Alors que Warren Zaire-Emery a rapidement quitté l'équipe réserve pour s'imposer avec le groupe professionnel, le milieu de terrain a préféré prendre une décision opposée. À 18 ans, Mahamadou Diawara est parti du PSG pour rejoindre l'OL. Lancé par Fabio Grosso le 8 octobre lors du match nul (3-3) contre le FC Lorient, l'ancien titi parisien continue de grappiller du temps de jeu sous les ordres de Pierre Sage. À l'occasion d'un entretien pour Téléfoot, Diawara a expliqué son choix de rejoindre les Gones et son immense joie lors de sa première apparition en Ligue 1.

Lyon plutôt que le PSG, un choix d'avenir pour Diawara

"Ce n'est que de la réflexion et du bon sens : choisir le projet qui me convient le plus. Et celui de l'OL était bien plus adapté au mien"



Mahamadou Diawara explique pourquoi il a choisi de rejoindre l'OL cet été (@marinemrk) pic.twitter.com/TRcju2jL6u — Téléfoot (@telefoot_TF1) December 17, 2023

« Ce n'est que de la réflexion et du bon sens, choisir le projet qui me convient le plus. Et celui de l'OL était bien plus adapté au mien » a expliqué Mahamadou Diawara qui a préféré rejoindre Lyon, malgré la situation critique du club. Le milieu de terrain, qui est entré à la 71e minute lors de la victoire 1-0 contre l'AS Monaco pour la dernière journée de la Ligue 1, a également exprimé sa joie d'avoir débuté dans le championnat français, lui qui compte désormais 8 apparitions. « Quand tu réalises ton rêve de jouer en Ligue 1, tu n'es plus stressé, tu es juste content. C'était un super moment, je m'en souviendrai toujours » a ajouté la nouvelle pépite des Gones, qui prend de plus en plus d'importance au sein de l'OL et qui a déjà fait 8 apparitions en Ligue 1 cette saison.