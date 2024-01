OL ‍: Textor accusé de triche, son mercato est scandaleux

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré une cellule de recrutement très fonctionnelle grâce à un gros investissement dans ce secteur, John Textor reste le boss du mercato à l’OL. Les transferts de Lucas Perri et d’Adryelson sont là pour le prouver.

Patron de l’Olympique Lyonnais mais également de Molenbeek et Botafogo, John Textor use des avantages de la multipropriété de clubs. Il y a un an, l’homme d’affaires américain envoyait Jeffinho à l’OL. Cet hiver, il vient de faire l’inverse en prêtant le jeune attaquant brésilien de Lyon vers Botafogo. Dans le même temps, deux joueurs du club brésilien vont signer à Lyon dans les prochaines heures, à savoir le gardien Lucas Perri et le défenseur Adryelson. Deux très bons renforts pour le club rhodanien selon les spécialistes du football sud-américain. Mais au-delà de savoir s’il s’agit de bons joueurs ou pas, les méthodes de John Textor soulèvent de nombreuses critiques.

OL : Le mercato parfait, Lyon a recruté deux cracks https://t.co/a7CJQCYWuT — Foot01.com (@Foot01_com) January 3, 2024

Bien qu’il soit un supporter assumé de l’Olympique Lyonnais, le chroniqueur Sofiane Zouaoui ne comprend pas comment les agissements de John Textor, comme ceux de nombreux multipropriétaires de clubs, soient autorisés. Cela fausse totalement le mercato selon lui, qui ressemble plus à une partie géante de Football Manager plutôt qu’à la réalité. « John Textor décide de tout mais à partir du moment où c’est lui qui met de l’oseille, je trouve ça normal. Mais à quel moment tu le fais ? Il a monté une cellule de recrutement pour le mercato que je trouve très fonctionnelle et très intéressante car sur la structuration du sportif, l’OL n’a jamais été aussi bien structuré, y compris dans la période Jean-Michel Aulas » lance Sofiane Zouaoui au micro de RMC avant de poursuivre.

Sofiane Zouaoui ne valide pas la méthode John Textor

« Mais si tu te permets de rentrer dans le délire du mercato en jouant avec ton deuxième club, en recrutant à Botafogo et en amputant une partie du budget, je ne vois pas l’intérêt de monter ta structure. Je sais qu’aujourd’hui, la multipropriété des clubs est devenue normale mais moi je n’arrive pas à m’y faire. Je ne peux pas m’y faire qu’un club utilise un autre pour valider des transferts, pour faire des écritures comptables et arranger chacun. Je trouve ça complètement dingue que ce soit autorisé. Je trouve ça terrible que ce soit possible » estime le chroniqueur de l'After Foot, qui salue la structuration de la cellule de recrutement de l’OL autour de David Friio et de Matthieu Louis-Jean, mais qui ne valide pas du tout en revanche les méthodes de John Textor lors du mercato.