l'OL gagne, un journaliste assassine Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir en Ligue 1, l'OL a arraché un succès très précieux face à Monaco au Stade Louis II. Pourtant, les Gones sont miraculés au vu de la domination de l'ASM.

L'OL a enchainé une deuxième victoire de suite en Ligue 1 en battant Monaco ce vendredi soir. Un énorme soulagement pour les hommes de Pierre Sage, surtout que les Gones ont été largement dominés dans le jeu. Mais voilà, le vent semble tourner pour les Rhodaniens, qui ont fait le hold up parfait avec un but de Jeffinho en fin de rencontre. Si les fans de l'OL vont pouvoir souffler un peu, tout comme les joueurs, certains observateurs sont beaucoup plus mitigés. Pour Simon Dutin, cette victoire n'est qu'un cache-misère d'une équipe encore bien malade et peut-être déjà condamnée.

Encore une crise profonde à l'OL ?

Sur l'antenne d'RMC, le journaliste n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « La série... ce soir normalement c'est une défaite s'il y a Golovin ou Ben Yedder... Cela pourrait faire 4-0 avant que Lyon marque son but. C'est une équipe d'amateurs qu'on a vue. Ils ont pris des vagues, des vagues, des vagues... Lacazette jouait devant sa surface en faisant les premières relances. Ils se sont fait transpercer. Balogun doit en mettre deux minimum. Il n'y avait rien et on aurait dit une équipe qui avait peur de descendre et qui va descendre. Cette victoire de l'OL est miraculeuse. Tu ne peux rien construire sur la victoire d'aujourd'hui. Cela va donner du sourire aux mecs à l'entrainement mais c'est tout ce que ça va leur donner. Ce qu'on a vu en seconde période, c'est catastrophique », a notamment indiqué Simon Dutin, lamenté par le visage montré par l'OL ce vendredi soir à Monaco malgré la victoire. Toujours est-il que dans cette situation, ce sont bien les points qui sont importants pour les Gones et non la manière. Lors de la prochaine journée, les hommes de Pierre Sage recevront le FC Nantes.