OL : John Textor fauché et viré, Lyon n’en veut plus !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La vente de l’OL à John Textor n’est toujours pas officielle et lundi, OL Groupe a fixé un ultimatum au 7 décembre à l’homme d’affaires américain.

Au-delà de la date du 7 décembre, John Textor ne pourra plus acheter l’Olympique Lyonnais. Dans un communiqué officiel publié lundi, le club rhodanien a fixé un ultimatum à l’homme d’affaires américain. « Au regard des avancées réalisés dans les 48 dernières heures, les Vendeurs et OL Groupe ont accepté de concéder un ultime délai à Eagle au 7 décembre 2022 pour trouver un accord final, inconditionnel et financé avec l’ensemble des parties, accord sur la base duquel la mécanique de closing pourra être engagée. Passé ce dernier délai, les Vendeurs et OL Groupe ne pourront que constater qu’il est devenu improductif de donner un délai supplémentaire à Eagle Football » a publié l’OL dans un communiqué très clair paru en début de semaine. La pression est forte sur les épaules de John Textor, qui n’a plus que quelques heures devant lui pour ficeler le rachat de l’OL. Mais du côté de la capitale des Gaules, on ne veut plus d’un patron qui met autant de temps à boucler le rachat du club.

Nicolas Puydebois ne veut plus de John Textor à l'OL

Sur le plateau de l’émission Tant qu’il y aura des Gones sur Olympique & Lyonnais, Nicolas Puydebois a fait part de ses énormes doutes quant aux moyens de John Textor pour renforcer l’OL et refaire du club lyonnais un géant d’Europe à l’avenir. « Au fur et à mesure que John Textor dévoile son jeu, on se rend compte qu’il n’a pas les fonds propres pour acheter l’OL. Il ne devait pas y avoir de montage financier particulier pour racheter le club et on se rend compte qu’il est obligé d’activer plusieurs leviers pour essayer de racheter l’OL. Il passe par des montages intermédiaires pour pouvoir acquérir l’Olympique Lyonnais. Cela pose question pour le futur car s’il a déjà besoin de financement ou de partenaires financiers pour acheter l’OL, que va-t-il en être pour le recrutement, pour construire une équipe digne de ce nom ? C’est bien beau d’acheter le packaging de l’OL avec le stade et les ventes additionnelles que cela peut amener mais il ne faut pas oublier que Lyon est un club de foot avec une équipe à construire pour atteindre le haut niveau » a analysé l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais, très pessimiste quant à John Textor et son possible rachat du club dans les heures à venir. On le comprend bien, l’homme d’affaires américain n’est plus le bienvenu entre Rhône et Saône.