L’OL frappe fort au mercato, Tetê signe ce jeudi !

L'Olympique Lyonnais va annoncer l'arrivée d'une recrue en provenance d'Ukraine ce jeudi. Il s'agit de Tête, le milieu offensif brésilien du Shakhtar Donetsk.

Le secret était bien gardé, mais si l’Olympique Lyonnais a décidé de se réunir en grandes pompes ce jeudi en début d’après-midi, c’est bien pour un changement majeur dans l’effectif. Au lendemain de l’annonce de la blessure sérieuse de Maxence Caqueret, l’OL va utiliser la possibilité offerte par la FIFA de recruter un joueur du championnat ukrainien pour compléter son effectif. En raison de la guerre en Ukraine, les instances du football permettent en effet aux joueurs présents dans le championnat arrêté de continuer leur carrière ailleurs et sans indemnité, le football n’étant bien évidemment plus la priorité pour les Ukrainiens. Cette possibilité était offerte pour encore quelques jours aux clubs européens, et l’OL va tenter de dynamiser son groupe avec un apport extérieur pour aller chercher les places européennes en fin de saison.

Les derniers détails avec l'OL sont réglés

Dans le championnat ukrainien, plusieurs joueurs intéressaient l’OL ces derniers jours. Bruno Cheyrou s’est donc mis au travail, nouant notamment des contacts avec Manor Solomon, l’international israélien, ou David Neres, l’international brésilien de Donetsk. Ce sera bien un joueur offensif, mais aucun des deux à priori. Selon le journaliste portugais Jorge Nicolas, qui oeuvre pour le portail Yahoo, l’OL a réussi à convaincre Tetê de signer pour trois mois, avec une option pour au moins une année supplémentaire à signer au mois de juillet. Son représentant, Pablo Bueno, a été vu à Lyon et les derniers détails ont été réglés ce mercredi, ce qui explique pourquoi Jean-Michel Aulas s’est permis d’annoncer une conférence de presse pour ce jeudi après-midi. Le joueur et son agent ont aussi commencé à suivre les publications lyonnaises sur les réseaux sociaux, ce qui est toujours un gros indice 2.0 en vue des futurs transferts.

L'OL grille Leicester, le Milan et Benfica

Milieu de terrain plutôt offensif, Tetê évolue depuis 2019 au Shakhtar, où il était arrivé contre 15 millions d’euros en provenance de Grêmio. A désormais 22 ans, le Brésilien était très suivi en ce printemps, puisque le Benfica et le Milan AC lorgnaient sur lui, tout comme l’AS Monaco et Leicester. Une recrue qui va forcément faire du bien à un OL qui a du mal à être aussi entreprenant et efficace offensivement que par le passé, même si bien évidemment, Tête ne sera pas immédiatement dans sa meilleure forme après un mois de pause forcée