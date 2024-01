L'OL et Milan discutent pour ce transfert tant attendu ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais est en quête de renforts durant ce mercato d'hiver et Pierre Sage l'a encore répété vendredi. La presse italienne remet le feu concernant un international bosnien de l'AC Milan.

Du haut de ses 30 ans, Rade Krunic a de l’expérience, et après quatre saisons à l’AC Milan, l’international bosnien pourrait bouger dès ce mercato de janvier, alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Rossoneri. Ce n’est pas la première fois que le nom de Rade Krunic est évoqué du côté de l’Olympique Lyonnais puisque l’été dernier, il avait déjà été associé au club alors entraîné par Laurent Blanc après l’échec des négociations pour faire venir Guido Rodriguez. Mais malgré l’intérêt énorme de l’OL, Stéfano Pioli avait mis son poids dans la balance afin que Krunic reste à Milan, et finalement l'opération ne s'était pas faite. Six mois plus tard, Laurent Blanc a laissé sa place à Fabio Grosso, lequel l'a ensuite cédé à Pierre Sage, mais à en croire la presse italienne, Lyon veut toujours s'offrir le milieu de terrain de l'AC Milan.

Krunic et l'OL, ce n'est pas nouveau

👉Il presidente del Fenerbahce su #Krunic: "Vuole ancora venire da noi, ma non siamo in grado di offrire sia al giocatore che al #Milan i soldi che abbiamo offerto in estate. I colloqui continuano” (Habertuk)



Il ds del club turco è a Milano per provare a sbloccarla ma serve… — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) January 6, 2024

Ce samedi, Tuttomercatoweb cite l'Olympique Lyonnais comme l'un des deux points de chute pour Rade Krunic, l'autre club intéressé par le Bosnien étant Fenerbahçe. Au point même que le club stambouliote serait ce week-end en Lombardie afin de tenter de négocier un accord actuellement impossible compte tenu des conditions financières offertes par les Turcs. Pour l'instant, les dirigeants milanais n'ont pas encore reçu d'offre ferme, mais ils préparent déjà un possible départ de leur milieu de terrain et lui cherchent activement un remplaçant si le dossier devait se régler à la toute fin du mois de janvier. Si du côté de l'OL, on garde un mutisme absolu sur ce dossier, Fenerbahçe roule déjà des mécaniques. « Krunic veut toujours venir chez nous, mais nous ne sommes pas en mesure d'offrir à la fois au joueur et à Milan l'argent que nous avions offert l'été dernier. Les pourparlers se poursuivent », a reconnu le président du club turc dans la presse de son pays. De quoi laisser la porte ouverte à l'OL, l'AC Milan n'ayant aucun intérêt à faire cadeau de son joueur.