Rade Krunic à l'OL, un accord déjà trouvé

Par Corentin Facy

A la recherche d’un milieu défensif expérimenté au mercato, l’OL a ciblé Guido Rodriguez mais l’Argentin du Bétis est retenu par son club. D’autres pistes sont explorées, dont celle menant à Rade Krunic.

Depuis plus de six mois, l’Olympique Lyonnais cherche la perle rare au poste de milieu défensif afin de combler les attentes de Laurent Blanc. Ces derniers jours, les choses se sont accélérées puisque Matthieu Louis-Jean multiplie les pistes et les contacts afin de trouver le joueur idéal d’ici la fin du mercato le 1er septembre. La cible n°1 de l’OL se nomme Guido Rodriguez, champion du monde argentin de 29 ans en fin de contrat avec le Bétis Séville en juin 2024.

Lyon a proposé 12 millions d’euros au club andalou pour Rodriguez mais pour l’heure, le club espagnol n’est pas vendeur. Au contraire, le Bétis Séville espère prolonger le contrat de son taulier du milieu de terrain. Les discussions continuent mais pour l’Olympique Lyonnais, il est vital d’explorer d’autres pistes afin de ne pas se retrouver sans solution à quelques jours de la fin du mercato. A en croire les informations de L’Equipe, la piste Rade Krunic est avancée. L’international bosnien de l’AC Milan a été observé par le club rhodanien ce week-end et dispose d’ores et déjà d’un accord de principe avec l’Olympique Lyonnais.

Rade Krunic en route pour l'OL ?

Même s’il bénéficie d’un temps de jeu conséquent en ce début de saison en Italie, Krunic n’est pas un titulaire régulier de Stefano Pioli et apprécierait de venir à l’OL dans la peau d’un taulier et d’un joueur indiscutable. Le coach de l’AC Milan ne l’entend pas de la même oreille puisque selon le quotidien national, Pioli n’a aucunement l’intention de céder son joueur d’ici la fin du mercato estival. Malgré la volonté du coach milanais de garder Rade Krunic, cette option « tient la corde » selon Hugo Guillemet. Si le dossier Guido Rodriguez ne se décantait pas, c’est donc le milieu de terrain de l’AC Milan (29 ans) qui pourrait être le renfort tant attendu par Laurent Blanc à ce poste de sentinelle. Reste maintenant à se mettre d’accord avec le club milanais, qui avait dépensé 8,5 millions d’euros pour recruter le Bosnien à Empoli il y a quatre ans.