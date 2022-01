L'OL et Laurent Blanc, c'est vraiment fini

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ces dernières semaines, Jean-Michel Aulas a fait des appels du pied plus soutenus auprès de Laurent Blanc, notamment dans la presse. L'ancien entraîneur du PSG est souvent ciblé pour occuper le banc lyonnais. Mais, lui ne semble plus vouloir de l'OL.

Parfois, le destin d'un club peut se jouer à une décision, à une personne. En octobre 2019, Sylvinho est débarqué de son poste d'entraîneur de l'OL après un début de saison catastrophique. Juninho, Jean-Michel Aulas et Gérard Houiller doivent plancher sur le nom de son remplaçant. Parmi les candidats au poste, Laurent Blanc semble avoir le profil idéal mais l'ancien coach de Bordeaux et du PSG devra s'incliner face à Rudi Garcia. Un choix que le président lyonnais impute à son ancien directeur sportif et qu'il regretterait à en croire ses déclarations en ce début d'année. Alors que Peter Bosz est fragilisé par les mauvais résultats de l'OL, le président Aulas a évoqué son admiration pour Laurent Blanc, admettant implicitement son regret de ne pas l'avoir mis sur le banc lyonnais.

Laurent Blanc n'est plus vraiment intéressé par l'OL

Alors que l'OL se traîne en milieu de tableau en Ligue 1 et que Jean-Michel Aulas a posé un ultimatum à Peter Bosz pour la fin février, les supporters lyonnais se demandent si leur président ne va pas solliciter Blanc pour venir dans le Rhône. Avant même de connaître les vraies intentions du président de l'OL, certains supporters des Gones rêvent déjà de cette possibilité. Cependant, ils risquent bien d'être déçus.

#Aulas💬 : "Je pense souvent à Laurent #Blanc. A l’époque j’ai été solidaire avec #Juninho mais c’est quelqu’un qui a une grande expérience. Les choses ne se sont pas faite mais sait-on jamais." — Inside Gones (@InsideGones) January 15, 2022

Selon le quotidien régional Le Progrès, le principal intéressé n'est plus très chaud pour rejoindre Lyon et même le championnat français. « Laurent Blanc qui est au Qatar, n’a pas la tête à l’OL actuellement. Il a coupé avec le foot français depuis 2016, et a même connu plusieurs rendez-vous manqués avec l’OL. Certaines sources indiquent qu’il n’est préoccupé par l’OL et qu’il n’est pas du genre pompier de service », a t-il été publié. Si tel est le cas, c'est une solution de rechange sérieuse qui s'évapore pour l'OL et son président. Ce revirement ferait au moins un heureux, Peter Bosz, lequel a pris un sérieux coup de pression en janvier.