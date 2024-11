L’OL et la Juve surveillent le même joueur

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré une interdiction de recrutement prononcée par la DNCG vendredi soir, le club rhodanien continue son travail de scouting et la cellule de recrutement de l'OL a eu un coup de coeur en Turquie.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais s’est montré plutôt actif lors du mercato estival, recrutant notamment Moussa Niakhaté dans le secteur défensif. Après quelques matchs ratés en début de saison, l’international sénégalais a bien redressé la barre et s’est imposé comme le patron de la défense lyonnaise. A côté de lui en revanche, personne ne se dégage vraiment entre Clinton Mata et Duje Caleta-Car. Pierre Sage estime qu’un saut qualitatif est possible à ce poste, raison pour laquelle l’OL continue de scruter l'Europe à la recherche d'une belle opportunité à long terme même si pour janvier, Lyon est interdit de recrutement.

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, l’Olympique Lyonnais n’est pas insensible au profil de Taha Altikardes, défenseur central turc de 21 ans qui évolue à Göztepe. En fin de contrat en juin 2026, il pourrait être accessible à une somme raisonnable l'été prochain. Mais pour l’OL, le plus difficile sera de convaincre le joueur, car la concurrence sera rude pour ce défenseur d’1m90. Anderlecht, La Gantoise, Feyenoord, Mayence ou encore l’Union Berlin sont sur les rangs, au même titre que la Juventus Turin.

La Juve a besoin d'un défenseur en urgence

La Vieille Dame sera indiscutablement le concurrent le plus sérieux de l’OL dans ce dossier et pourrait aller très vite pour recruter Taha Altikardes car depuis la blessure de Bremer, Thiago Motta n’a plus beaucoup de solutions à sa disposition en défense centrale. L’OL, interdit de recruter en janvier prochain, pourrait donc être impuissant dans le cas où la Juventus Turin viendrait à foncer sur Altikardes lors du mercato hivernal.