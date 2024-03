L'OL est un monstre, Valenciennes baisse les yeux

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, l'Olympique Lyonnais recevra Valenciennes pour avoir son ticket pour la finale. Du côté de VA, on avoue ne pas trop croire en ses chances.

Après avoir éliminé Strasbourg aux tirs au but, l'OL a eu un brin de chance au tirage au sort puisque Rémi Saudadier, le défenseur de l'équipe de France de water-polo, a mis le dernier du classement de Ligue 2, Valenciennes, sur sa route. Avec en plus l'avantage de recevoir le club nordiste au Groupama stadium le mercredi 3 avril prochain. Une affiche qui devrait remplir le stade lyonnais avec au bout du match un ticket pour la finale, laquelle devrait se jouer à Lille le samedi 25 mai 2024. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on ne veut évidemment pas crier victoire trop tôt, histoire de ne pas attirer un mauvais karma. Cependant, le staff de Valenciennes admet déjà que cette demi-finale de Coupe de France n'est pas réellement le tirage au sort idéal pour l'actuelle lanterne rouge de Ligue 2.

L'OL n'est pas là pour rigoler, VA l'a bien compris

Alors que Valenciennes veut croire au maintien, ce match à Lyon sera une grosse bataille, et l'entraîneur de VA admet que l'OL est presque injouable actuellement. « On est impatient d’aller découvrir le Parc OL. On va jouer une très grande équipe qui est dans une très très bonne dynamique. C’est un tirage très difficile, je pense que les Lyonnais sont contents du tirage, mais pour nous ça va être très compliqué là-bas. Mais on ira avec nos armes. On est content d’offrir cette belle affiche à nos supporters et aussi permettre à notre groupe puisse vivre ce genre d’ambiance et se frotter à une des tops tops équipes de notre championnat de Ligue 1 », a confié Ahmed Kantari, l’entraîneur de Valenciennes. Dans un mois on verra si VA fait profil bas à juste titre ou si le club du Nord est en mesure de signer un authentique exploit en Coupe de France.