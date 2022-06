L'OL en feu, la propagande pour Fékir est lancée !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir bouclé le retour d’Alexandre Lacazette, l’OL est sur le point de faire signer Corentin Tolisso. De quoi faire rêver les supporters lyonnais, qui pensent à un come-back de Nabil Fekir, actuellement au Bétis Séville.

Le projet « ADN » de Jean-Michel Aulas prend forme et il a de l’allure. Après avoir ficelé les prolongations de contrat de Maxence Caqueret et d’Anthony Lopes, le président de l’Olympique Lyonnais a fait revenir Alexandre Lacazette, libre après son expérience à Arsenal. Les Gones ne se sont pas arrêtés en si bon chemin puisque Corentin Tolisso va passer sa visite médicale avec l’OL avant de parapher un contrat de cinq ans, un énorme coup de la part de Lyon qui fait revenir un champion du monde en provenance du Bayern Munich. Jean-Michel Aulas tient ses promesses et envoie du très lourd au mercato, ce qui commence à faire rêver certains supporters. Après les retours de Lacazette et de Tolisso, où l’OL de Jean-Michel Aulas et de John Textor va-t-il s’arrêter ?

Les supporters de l'OL rêvent du retour de Fekir

Sur les réseaux sociaux, un nom est maintenant sur toutes les lèvres : celui de Nabil Fekir. En feu, les supporters de l’OL ont placé leur ancien capitaine, actuellement au Bétis Séville, en bonne place dans les tendances. Il faut dire qu’après l’annonce surprise du retour de Tolisso jeudi matin, ils croient maintenant à un ultime retour, celui qui ferait sans doute le plus de bruit après la superbe saison de Fekir en Espagne. « Il ne nous manque plus que Nabil pour reformer ce trio magique. Il faut lancer une propagande pour le retour de Nabil Fekir à L’OL ! » lance un supporter enthousiaste sur Twitter. D’autres le suivent. « Le retour de Lacazette et Tolisso qui donne envie à Fekir de revenir…j’avoue que ça fait 1h que j’y pense », « En attendant les prochaines signatures d’Umtiti et Fekir ? Le recrutement de Tolisso, même souvent blessé, est une bonne nouvelle », « Manque plus qu'un retour de Fekir et c'est un jour férié à Lyon » ou encore « Bon Fekir et Depay il est temps de revenir à la maison » peut-on lire sur Twitter, où la communauté lyonnaise est en feu. Le fiasco Malacia, qui a échappé à l’OL après un mois de négociations, est déjà oublié. Jean-Michel Aulas est pardonné, il le serait encore plus s’il faisait revenir Nabil Fekir dans le Rhône.