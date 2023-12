L'OL en danger de mort, l'inquiétude grimpe

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Malgré les résultats catastrophiques de l'OL, le public reste présent et derrière son équipe au Groupama Stadium. Il faut dire que les supporters lyonnais pressentent le pire pour leur club en cas de descente.

OL-Toulouse, sera un choc important pour le public lyonnais. L'affiche entre le 18e et le 15e au coup d'envoi n'est pas séduisante sur le papier mais elle est cruciale pour le maintien en Ligue 1. On attend 35 000 à 37 000 personnes au Groupama Stadium ce dimanche. Un chiffre intéressant au vu de la pauvreté du jeu lyonnais et du fait que l'OL n'ait pas encore gagné à domicile cette saison. Mais, l'union sacrée semble être bien respectée par les supporters rhodaniens. Cette saison, ils tentent d'encourager au maximum les leurs, ne les sifflant éventuellement qu'en fin de partie. Ils savent en fait ce que l'OL peut vraiment perdre en fin de saison.

L'ombre du dépôt de bilan flotte sur l'OL

En effet, selon le Progrès, de plus en plus de supporters lyonnais affichent leur crainte d'une catastrophe financière pour l'OL. L'hypothèse d'un dépôt de bilan en cas de relégation en Ligue 2 fait son chemin. L'OL est un mastodonte avec de grosses dettes, des coups de fonctionnement colossaux avec le stade, le centre de formation et 600 salariés sous contrat. De quoi convaincre les derniers récalcitrants de « soutenir l’effort maintenant » pour éviter une grosse chute pour l'OL.

Football. Cette équipe de l’OL ne marche pas seule #OLTFC https://t.co/SfGEJ45fuz — Le Progrès OL (@LeProgresOL) December 9, 2023

Ce soutien populaire peut être déterminant face à Toulouse, comme le pense l'entraîneur Pierre Sage. « Ce qui est très positif, c’est qu’il y aura notre public. Je sais que nos supporters sont convaincus qu’ils doivent être derrière nous, mais c’est à nous de les convaincre que cela peut être le cas sur l’ensemble de la rencontre », a réagi le technicien en conférence de presse. Fête des lumières oblige, un énorme tifo et des animations sont prévus par les supporters. Une grosse ambiance qui oblige les joueurs de l'OL à sortir leur meilleur match ce dimanche après-midi. Ce n'est pas plus mal au vu des problèmes d'état d'esprit affichés à Marseille mercredi soir.