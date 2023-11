Zack Nani abandonne, l'OL ira en Ligue 2

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a touché le fond après son nul à domicile contre Metz (1-1). Pour Zack Nani, la messe est dite, l'OL finira dans la zone rouge.

Visiblement, la copie rendue par Alexandre Lacazette et ses coéquipiers dimanche a mis un énorme coup au moral des supporters lyonnais, mais également des influenceurs qui assument d'être fans de l'OL. Au premier rang d'entre eux Zack Nani. Et c'est peu dire que ce lundi, le youtubeur et streamer avait le moral au plus bas, avouant sans détour à ses centaines de milliers de followers qu'il ne voyait plus réellement comment le club de John Textor pouvait éviter le naufrage et une descente en Ligue 2 en fin de saison. Un constat dur mais très lucide sur la situation de l'Olympique Lyonnais.

#EtSi on gagnait à Rennes la semaine prochaine ? pic.twitter.com/h1Kz5IiTvB — Zack (@Zack_Nani) November 5, 2023

Un peu démoralisé, Zack Nani a reconnu que là, la situation était grave. « Franchement, c'est compliqué. Là, je suis vidé intérieurement. D’un côté, je suis triste, mais de l’autre, je suis insensible. Quand on a pris le but de Metz, c’est comme si j’avais pris un coup de fusil. L’OL avait un calendrier un peu plus abordable, même s’il n’y a plus rien d’abordable pour l’Olympique Lyonnais, on avait six matchs relativement à notre portée, et on a trois défaites et trois nuls, trois points sur dix-huit. C’est calamiteux. On est bon dernier de Ligue 1 et on a déjà sept points de retard sur le premier non-relégable, gagner à l’OM, je ne crois pas. L’écart n’est pas irrémédiable, sauf que l’on n’a pas gagné depuis 14 matchs en comptant la préparation (…) On est très régulier, on est tout le temps nul (…) Le groupe est mal construit, avec certains joueurs qui n’ont pas de talent. Même une victoire ne changera pas la trajectoire, je n’y crois plus. Je ne vois pas comment on va inverser cette saison, c’est quasi mort », a lancé le Youtbeur, qui ne compte pas sur le mercato pour relancer l'équipe. Zack Nani estime qu'aucun joueur intéressant n'osera venir à Lyon en janvier prochain compte tenu du climat actuel.