L'OL dos au mur, Toko-Ekambi va adorer

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL sera très attendu cet été sur le marché des transferts. Parmi les joueurs dont le futur semble scellé : Karl Toko-Ekambi.

Il y a quelques mois, compte tenu d'une situation devenue invivable avec les fans, Karl Toko-Ekambi quittait l'OL pour signer en prêt jusqu'à la fin de la saison au Stade Rennais. De quoi arranger toutes les parties. Mais le Camerounais a encore un contrat à Lyon jusqu'en 2024. Et il faudra donc que la direction rhodanienne arrive à trouver une porte de sortie à l'ancien de Villarreal. Car le joueur ne veut plus porter le maillot de l'OL. Un sentiment largement partagé par les fans lyonnais. Cette situation ne fera pas forcément les affaires des Gones concernant une future vente. Car les clubs sont bien au courant que l'OL est dans l'obligation de vendre Karl Toko-Ekambi.

Toko-Ekambi, l'OL sait à quoi s'en tenir

Dernière semaine d'entraînement au Groupama OL Training Center 🦾🔴🔵 pic.twitter.com/W3FdueYZ0r — Olympique Lyonnais (@OL) May 30, 2023

C'est du moins ce qu'indique ces dernières heures un recruteur de l'Olympique Lyonnais lors de quelques mots échangés avec Olympique et Lyonnais. « L'OL se retrouve aujourd'hui coincé dans le cas Toko-Ekambi. Le joueur garde une certaine valeur mais quand il pouvait représenter 7-8 millions d'euros il y a encore quelques semaines, aujourd'hui il vaut en réalité bien moins dans le sens où la situation ne peut perdurer entre les deux parties. Les clubs intéressés ne vont pas s'en priver », a notamment précisé le membre du club rhodanien. Afin de gagner du temps, une rupture de contrat pourrait être considérée. Surtout que l'OL ne devra pas perdre trop de temps lors du prochain mercato estival. Outre le dossier Toko-Ekambi, il faudra aussi très vite trancher concernant Tino Kadewere, Youssouf Koné et Jeff Reine-Adélaïde, également en fin de contrat en juin 2024. Des départs nombreux sont attendus, tout comme les arrivées. John Textor a promis pas mal d'ambitions et les fans seront donc très attentifs à la stratégie employée sur le marché des transferts après des années de déceptions.