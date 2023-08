L'OL dernier de Ligue 1, Cherki met un crochet au mercato

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Très convoité sur le marché des transferts, depuis longtemps, Rayan Cherki a toujours eu la cote auprès des clubs européens. Pourtant, le jeune prodige lyonnais prévoit de rester encore une saison de plus au sein de son club de cœur.

En grande difficulté, autant sur un plan sportif que financier, l'Olympique Lyonnais a absolument besoin de conserver ses meilleurs éléments pour ne pas sombrer. Le club rhodanien a pour objectif de retourner en Coupe d'Europe, ce qui semble encore trop utopique, compte tenu de l'effectif actuel et de la mauvaise dynamique. Dans ce sillage néfaste, Rayan Cherki est une lueur d'espoir pour les Gones. Mais le milieu offensif est courtisé par de nombreux clubs, notamment par des équipes anglaises ou même le PSG. L'OL fait tout pour conserver sa pépite, surtout que Bradley Barcola pourrait quitter prochainement le club. Le site olympique-et-lyonnais rapporte que Cherki a, malgré la dernière place actuellement de l'OL, de grandes chances de faire une saison supplémentaire avec Lyon.

Rayan Cherki refuse de quitter l'OL, il porte son club

Titulaire indiscutable sous les ordres de Laurent Blanc depuis le début de l'année, Rayan Cherki commence à avoir un statut de cadre à l'OL, malgré son jeune âge. En dépit des offres alléchantes qu'il reçoit, le Français devrait rester à Lyon cette saison et son contrat sera ainsi automatiquement prolongé jusqu'en juin 2025. Cela permet ainsi aux Lyonnais de souffler et d'envisager le départ de Cherki seulement l'année prochaine. Le joueur pourra encore perfectionner son jeu et prendre plus de maturité et de poids dans le vestiaire mais surtout, aider l'OL à remplir ses objectifs. Une belle preuve d'amour de Rayan Cherki à son club formateur. West Ham, le PSG ou encore Chelsea qui apprécient décidément énormément les jeunes espoirs lyonnais, sont toujours intéressés mais vont devoir patienter avant de revenir à la charge.