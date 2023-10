L’OL dans la sauce, une spécialité clermontoise

Dans : OL.

Dans le choc des mal classés, l’Olympique Lyonnais se prépare à accueillir Clermont dimanche soir au Groupama Stadium. Une rencontre aussi capitale que dangereuse pour le club rhodanien, qui plus est face à un adversaire qui ne lui réussit pas souvent dans leurs confrontations.

Malheur au perdant ! Pour le compte de la 9e journée, les deux plus mauvaises équipes de Ligue 1, à savoir l’Olympique Lyonnais et Clermont, s’affrontent dans un match déjà capital pour la suite de leur saison. Avec un match en retard, celui en attente d’une décision de la commission de discipline après l’incident à Montpellier, l’équipe entraînée par Pascal Gastien occupe provisoirement la place de lanterne rouge, avec seulement un point de retard sur les Gones.

Les deux cancres de ce début d’exercice sont respectivement à six et cinq longueurs du premier non relégable Metz. Autant dire qu’une défaite dans cette rencontre pourrait faire très mal au classement. L’Olympique Lyonnais a donc tout intérêt à enregistrer sa première victoire de la saison dimanche soir. Et ce malgré des statistiques peu encourageantes. Sans parler des difficultés rencontrées par le club rhodanien, sur et en dehors du terrain, Clermont représente un adversaire qui ne lui réussit pas souvent dans leurs confrontations.

Clermont reste sur deux victoires contre l'OL

Les deux clubs se sont déjà affrontés à sept reprises, pour deux victoires lyonnaises, deux matchs nuls et trois succès auvergnats. On pourrait même en compter quatre sachant que Clermont s’était finalement imposé aux tirs au but (1-1, 4-3 tab) lors d’un huitième de finale de Coupe de France en 2005. Rappelons aussi que l’actuel dernier de Ligue 1 avait battu l’Olympique Lyonnais à l’aller (0-1) comme au retour (2-1) la saison dernière. Peut-être un avantage psychologique pour Clermont, d’autant que la pression sera davantage sur les épaules de leurs adversaires attendus au tournant par leur public.