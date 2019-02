OL : Méconnaissable, ce joueur prend cher à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Titulaire indiscutable aux yeux de Bruno Genesio à l’OL depuis plusieurs mois, Houssem Aouar traverse une période de moins bien actuellement.

Et son match face à l’AS Monaco dimanche soir le confirme, l’international espoir français ayant clairement livré une prestation décevante. Une baisse de régime qui coïncide avec le coup de mou dont Tanguy Ndombele doit faire face, et qui pourrait bien plomber la fin de saison de l’OL si cela venait à s’éterniser. Un scénario redouté par Le Progrès, inquiet devant la méforme préoccupante rencontrée par Houssem Aouar…

« Qu’arrive-t-il à Houssem Aouar ? Le jeune Lyonnais n'a plus le rayonnement et ne dégage plus l'assurance de la première partie de saison (6 buts toutes compétitions confondue). Des passes loupées, ce qui est très étonnant et plus ennuyeux, un jeu mécanique, sans envie. Il faudra lever le mystère. L'OL a besoin d'un grand Aouar » a clamé le quotidien régional, qui sait que Bruno Genesio aura besoin d’un Houssem Aouar à son top niveau pour remplir les objectifs de l’OL en Ligue 1 et en Coupe de France. Pour réaliser un exploit face au Barça également, mais cela ne dépendra évidemment pas uniquement de la forme du milieu relayeur des Gones…