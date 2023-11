L’OL, c’est pire qu’un club amateur balance Sidney Govou

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Dimanche, en marge du match nul de l’Olympique Lyonnais face à Metz (1-1), une scène a particulièrement marqué les suiveurs du club rhodanien : celle de l’absence d’un haut dirigeant dans la loge présidentielle.

Il y a encore quelques mois, Jean-Michel Aulas occupait l’attention de tout le monde à l’OL. Durant plus de 30 ans, JMA a été la figure tutélaire du club lyonnais qu’il avait fait grimper de la L2 à la Ligue des Champions, avec de nombreux titres au passage. Mais désormais, c’est un club un peu à la dérive, sans véritable patron, qui avance dans la crise. En effet, ce dimanche alors que le match contre Metz revêtait une importance toute particulière vu que l’OL affrontait un concurrent direct dans la lutte pour le maintien, aucun haut dirigeant n’était présent à cette rencontre, comme le raconte Julien Huët.

« Du jamais vu même en amateur »

« Le fauteuil du président de l'OL était donc occupé aujourd'hui par le président de l'ASVEL Tony Parker, qui n'a aucune fonction officielle à l'OL. Ni John Textor, ni Vincent Ponsot (en déplacement pour l'OL au Sénégal), ni Cucci n'étaient présents. C'est ubuesque », lance le journaliste lyonnais sur Twitter. Une information qui a choqué Sidney Govou. « Du jamais vu même en amateur. Aucun dirigeant pour épauler joueurs et entraîneurs dans la situation actuelle du club, c’est quand même lunaire ! », peste l’ancien Gone, qui estime donc que l’OL va droit dans le mur avec une direction aussi peu présente en cette période compliquée…

Du jamais vu même en amateur. Aucun dirigeant pour épauler joueurs et entraîneurs ds la situation actuelle du club c qd même lunaire ! — Govou Sidney (@GovouSidney) November 5, 2023

Même si l’ancien basketteur a annoncé ce dimanche qu’il allait faire son retour au sein de l’organigramme de John Textor, ce manque de dirigeants autour de l’équipe pose question. D’autant plus que Lyon est vraiment plongé dans une grosse crise, avec quatre points pris en 10 matchs et toujours zéro victoire au compteur… Bon dernier du championnat, à sept longueurs du premier non-relégable, Lyon va devoir réaliser de grandes choses avant la fin de l’année pour sortir de la zone rouge, vu que les Gones vont notamment affronter Rennes, Lille, Lens, l’OM ou Monaco avant la trêve hivernale… Autant dire que dans cette période charnière pour l’avenir de tout un club, les dirigeants devront être plus présents autour du groupe de Fabio Grosso afin que la force de tous soit réussie pour sortir l’OL de cette énorme crise…