OL ‍: Grosso, un dernier gros clash avant de se faire virer

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jeudi, l’OL a officiellement mis un terme à la courte aventure de Fabio Grosso, écarté par John Textor 76 jours après sa nomination.

La victoire contre Rennes juste avant la trêve internationale avait pourtant redonné de l’espoir à tout un club, des supporters aux joueurs en passant par l’entraîneur. Mais dès la reprise de la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est retourné aussi vite dans la crise après la défaite contre Lille au Groupama Stadium (0-2). La défaite de trop pour John Textor et pour le board lyonnais, qui a pris la décision jeudi de se séparer de Fabio Grosso. Avant de partir, le champion du monde italien a haussé le ton une dernière fois dans le vestiaire.

L’Equipe nous raconte dans son édition du jour que lundi, au lendemain de la douloureuse défaite de l’OL contre Lille, Fabio Grosso a tenté un ultime électrochoc auprès de ses joueurs. « Si vous pensez que c'est moi (le responsable), allez voir Textor et dites-lui de me virer, mais il faut avoir les co.... de me le dire en face, avant. Moi, je pense que c'est notre faute commune mais si vous n'êtes pas d'accord avec ça, allez voir Textor. Je vous demande juste de me le dire avant » a lancé Fabio Grosso devant son groupe.

Fabio Grosso était isolé à l'OL

Depuis plusieurs semaines, l’entraineur de l’OL était isolé « comme aucun autre entraîneur lyonnais avant lui » au sein du club. L’union sacrée née de l’incident à Marseille n’aura donc pas résisté au temps et aux mauvais résultats. Jeudi matin, John Textor a annoncé à Fabio Grosso que leur aventure commune s’arrêtait là. Les joueurs eux venaient d’arriver pour leur séance matinale, laquelle a été reportée à l’après-midi sous la direction de l’entraîneur intérimaire Pierre Sage. Jusqu’au bout, le conflit et la tension auront été au rendez-vous entre l’OL et Fabio Grosso. Il s’agit maintenant de voir qui David Friio, probable futur directeur sportif des Gones, nommera pour redresser le navire alors que les noms de Bruno Genesio, Igor Tudor ou encore Jorge Sampaoli ont circulé au cours des 48 dernières heures.