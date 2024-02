L'OL avantagé par l'arbitre, le grand Lyon est de retour

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL s'est imposé ce vendredi soir face à Nice en Ligue 1. Une victoire qui permet aux Gones d'enchainer et de souffler dans leur mission maintien.

A l'OL, tout va mieux et les supporters en profitent. Face à Nice ce vendredi soir, tout n'a pas été parfait mais les Gones ont su faire la différence pour glaner les trois points. Cependant, du côté des Aiglons, on crie au scandale alors que des penaltys auraient pu leur être accordés. De Jean-Pierre Rivère a Marcin Bulka en passant par les supporters de Nice, la grogne est énorme et on peste contre l'OL. De quoi faire le bonheur de nombreux fans lyonnais, qui se réjouissent de voir leur club faire parler, comme au bon vieux temps.

L'OL de nouveau orgre du championnat ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Sur les réseaux sociaux depuis quelques heures, les amoureux de l'OL s'en donnent à coeur-joie pour répondre aux Niçois mais aussi à leurs détracteurs. « Les gens sont réellement dégoûtés de nous voir ressortir un peu la tête de l'eau, c'est magique !! Leur seum est délicieux J'ai pas vu autant de zumba quand les erreurs d'arbitrage allaient à l'encontre de l'OL » ; « l’OL enchaîne les défaites « looool Lyon en L2, ils sont nuls » l’OL enchaîne 4 victoires pour la première fois en 15 ans « Fouin Fouin ils sont avantagés OLFP turpin vendu je pleure ouin ouin » comment ça veut tellement dire qu’on est de retour » ; « Quand un président qui ne « parle jamais » de l'arbitrage vient couiner de longues minutes devant les caméras, c'est un signe qui ne trompe pas : L'OL EST DE RETOUR » ; « Est-ce que l'OL a bénéficié d'un arbitrage très favorable ? Oui, complètement. Par contre, on aurait aimé les mêmes réactions horrifiées sur les matches où l'OL s'est fait saccager par l'arbitrage (genre Le Havre). Ou même pour les autres clubs, genre Brest le WE dernier. » ; « L’OL recommence à gagner et bizarrement ça recommence à parler d’arbitrage Pro OL mdr L’OL dérange et on aime ça » ou encore « Quand l’OL perdait était dernier et se faisait voler personne disait rien. On recommence à gagner et bizarrement ça parle de l’arbitrage… », pouvait-on voir comme commentaires ces dernières heures via X. De quoi mettre les choses au clair. Du moins pendant un moment.