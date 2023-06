L'OL arnaqué de 12 millions, la honte est grande

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine. Le club rhodanien paye notamment des mauvais choix faits lors des dernières périodes de mercato.

La saison prochaine risque d'être une nouvelle fois bien morose pour les fans de l'OL. Le club rhodanien ne disputera pas la coupe d'Europe et l'été promet d'être un peu décevant. Sauf si John Textor met la main au portefeuille pour renforcer considérablement l'effectif de Laurent Blanc. Les dernières périodes de mercato n'ont en tout cas pas apporté satisfaction. Et surtout un joueur : Amin Sarr. Le Suédois a rejoint l'OL en toute fin de mercato hivernal contre la somme de 12 millions d'euros en provenance de Heerenveen. Il n'aura inscrit qu'un petit but en 13 matchs de Ligue 1. Pour ne rien arranger, ses prestations globales n'ont pas du tout convaincu. Ce n'est pas Nicolas Puydebois qui dira le contraire...

Sarr, un flop qui fait débat

Sur le plateau de Olympique et Lyonnais, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois concernant Amin Sarr, dont il n'espère déjà plus rien. « Amin Sarr, c'est un peu à ses dépens. C'est dur mais quand tu fais une recrue lors du mercato hivernal, c'est pour apporter une plus-value. Ce n'est pas juste dépenser 12 millions pour dépenser 12 millions. Quand on l'a vu jouer, il n'y a aucune promesse qui se dégage de ce joueur. Il n'y a pas d'étincelles ou un petit truc qui me fait dire qu'il va progresser. (...) C'est un flop. On ne peut pas me dire le contraire. On l'a recruté et quand il a apporté le maillot de l'OL, il n'a rien apporté. Il n'y est peut-être pour rien mais il n'a pas le niveau. On l'a vu perdu », a notamment indiqué Nicolas Puydebois, qui n'a pas été du tout convaincu par les prestations du Suédois, dont l'avenir est déjà remis en question. Encore sous contrat jusqu'en 2027, Sarr n'est pas à l'abri d'un prêt (ou plus) et son avenir sera discuté dans les prochaines semaines avec sa direction.