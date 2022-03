L’OL adore la VAR, les injustices sont réparées

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Victorieux à Porto, l'OL a pu compter sur des décisions arbitrales inversées à tout bout de champ. Peter Bosz a apprécié les injustices réparées.

Il y a 10 jours, l’Olympique Lyonnais pestait contre l’utilisation de la VAR, qui avait provoqué l’annulation assez incroyable du but de Paqueta contre Lille, lors de la défaite finale 0-1. L’arbitrage vidéo ne règle pas tous les problèmes, surtout que son utilisation interpelle toujours, pas sa lenteur ou par la faculté des arbitres à ne pas voir les ralentis sous tous les angles. Ce jeudi à Porto, dans un match capital pour son avenir européen, l’OL a bénéficié à trois reprises de l’utilisation de la VAR. Cela a eu le don de rendre fou les Portugais, mais cela a permis de valider le seul but du match signé Paqueta, au départ annulé pour hors-jeu, avant de faire refuser le pénalty concédé pour une main de Paqueta puis l’égalisation à la dernière minute, avec à chaque fois un hors-jeu repéré, il faut le préciser. De quoi ramener une belle victoire de Porto, la première pour un club français depuis 50 ans. Peter Bosz a donc tenu à livrer un petit mot sur cette triple utilisation bénéfique pour Lyon.

« La VAR apporte de bonnes choses au football. Sans la VAR, le résultat n'aurait pas été mérité et nous aurions probablement perdu 2-1. Nous avons un avantage mais tout reste à faire. Rien n'est joué donc il faudra mettre la bonne intensité pour pouvoir rééditer cette performance », a livré l’entraineur néerlandais de l’OL, qui tient à préciser que les résultats tiennent à peu de choses, et donc que son équipe n’est vraiment pas à l’abri avant le match retour de la semaine prochaine. En tout cas, les matchs européens se déroulent désormais avec l’utilisation de la VAR, ce qui ne sera pas le cas pour Rennes et l’OM en Europa Conférence League. En effet, l’UEFA se réserve l’utilisation de cette aide à l’arbitrage pour la finale, et mais n’a pas donné son feu vert jusqu’à présent pour son arrivée à un stade précédent de la compétition.