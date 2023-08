L'OL active en urgence cette piste à 10 ME

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a encore pas mal de travail sur le marché des transferts. Le club rhodanien pourrait faire quelques belles opérations.

A Lyon, c'est un peu la soupe à la grimace en ce début de saison. Les motifs de satisfaction ne sont pas des plus nombreux. Sur le marché des transferts, l'OL est encadré par la DNCG et n'a pas les mains libres. Pour recruter, les Gones doivent vendre. Le transfert d'Ernest Nuamah est d'ailleurs bloqué car l'OL a du mal à réunir tous les fonds pour recruter le Ghanéen. En plus de ce dernier, les Rhodaniens ont d'autres idées en tête, surtout s'il fallait compenser le départ de Bradley Barcola au PSG ou à Chelsea. Pour venir renforcer son secteur offensif, l'Olympique Lyonnais a une idée en tête. Et elle vient d'Espagne et plus précisément d'Almeria.

L'OL pense à un Belge de Liga

🇧🇪 Infos #DiablesRouges :

Cela pourrait bouger en cette fin de #mercato pour Largie Ramazani. Si l'#OL🇫🇷 & #CrystalPalace🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 sont récemment venus aux infos... La #RealBetis🇪🇸 représente actuellement la piste la plus concrète.

En cas de départ offensif, les Andalous ont pointé le… pic.twitter.com/mpzjOHNwZk — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 28, 2023

Selon les informations de Sacha Tavolieri, Largie Ramazani (22 ans) est un profil qui plait aux dirigeants lyonnais. En fin de contrat en juin 2025, le Belge est estimé à 10 millions d'euros, ce qui pourrait être une bonne affaire pour l'OL. Dans ce dossier, les Gones sont en revanche loin d'être seuls : « Cela pourrait bouger en cette fin de mercato pour Largie Ramazani. Si l'OL et Crystal Palac sont récemment venus aux infos... La Real Betis représente actuellement la piste la plus concrète. En cas de départ offensif, les Andalous ont pointé le nom du Belge comme renfort potentiel. L'UD Almeria - qui réclame toujours 10M€ - n'est pas fermé à un départ même si l'ailier gauche jouit de la confiance de Vincente Moreno en ce début de saison ». L'OL sait donc à quoi s'en tenir. Mais avec une belle rentrée d'argent prochaine, les Rhodaniens pourraient avoir une nouvelle force de persuasion dans un dossier plutôt séduisant.